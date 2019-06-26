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О выплате единовременной материальной помощи многодетным семьям к 2019/2020 учебному году

27.06.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В 2019 году определена мера выплаты социальной поддержки из средств районного бюджета для лиц, зарегистрированных по месту жительства в Несвижском районе, в виде выплаты единовременной материальной помощи к 2019/2020 учебному году семьям, воспитывающим троих и более детей, на каждого учащегося, обучающегося в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования), в размере 55,00 рублей.

Возраст каждого ребенка, учитываемого в составе семьи, не должен превышать 18 лет по состоянию на 31 августа 2019 года.

Для получения этой выплаты многодетные семьи самостоятельно представляют следующие документы: документ, удостоверяющий личность;

справка о месте жительства и составе семьи;

документы, подтверждающие наличие троих и более детей;

документ, подтверждающий обучение в учреждениях общего среднего и специального образования (на уровне общего среднего образования).

Прием документов и выплата единовременной материальной помощи осуществляется с 04.07. 2019 года в ГУ «Несвижский районный территориальный центр социального обслуживания населения» по адресу: г. Несвиж, ул. Ленинская, д. 115а,  кабинет 2. Время работы — с 8.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00. Телефоны для справок: 5-12-27, 2-19-87.

Более подробную информацию можно получить на сайте: http://nesvizh-cson.by

Н.В. Синицына, заведующий отделением первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования.

 


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В 2019 году определена мера выплаты социальной поддержки из средств районного бюджета для лиц, зарегистрированных по месту жительства в Несвижском
 
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