Большинство предложений ФПБ учтено в законопроекте по изменению Трудового кодекса

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Большинство предложений Федерации профсоюзов Беларуси по усилению защиты прав трудящихся учтены в законопроекте по изменению Трудового кодекса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.





В Палате представителей во втором чтении принят законопроект по изменению Трудового кодекса. Федерация стала одним из разработчиков документа и внесла более 40 предложений по изменению 30 статей ТК.

«Все предложения сформированы на основе тех запросов и проблем, с которыми в ФПБ обращались члены профсоюза и трудовые коллективы, — подчеркнул председатель федерации Михаил Орда. — Мы достаточно долго отрабатывали эти вопросы с нашими социальными партнерами. Благодаря конструктивной позиции всех заинтересованных — и депутатов, и Министерства труда и социальной защиты — большинство наших предложений учтены в законопроекте».

Один из самых значимых вопросов — закрепление в Трудовом кодексе гарантий занятости для добросовестных работников. На протяжении последних нескольких лет профсоюзы отмечали тенденцию к увеличению количества краткосрочных контрактов. Нередко такая практика приводила к скрытому сокращению: при оптимизации кадров людям просто не продлевали контракты и человек оставался буквально ни с чем: без работы, выплат, переобучения. Именно поэтому ФПБ настояла на включении в Трудовой кодекс нормы, которая гарантирует продление контракта на максимальный срок, если у человека нет взысканий.

По законопроекту, если стороны решили продолжить трудовые отношения, продление контракта в пределах пятилетнего срока его действия с добросовестным работником должно быть на максимальный срок. По его истечении новый контракт с добросовестными работниками подписывается на срок не менее трех лет либо заключается трудовой договор на неопределенный срок.

Сохранена норма о том, что профсоюз имеет право участвовать в обсуждении условий контракта работника. Это направлено на то, чтобы не допустить ущемления прав работника за счет не включения в контракт гарантий, предоставленных ему законодательством, коллективным договором.

Профсоюзы также настояли на сохранении 30-дневного срока уведомления работников об изменении существенных условий труда. Изначально в законопроекте предусматривалась норма о том, что работника нужно уведомлять за неделю. Однако этого явно мало, чтобы человек мог найти новую работу, если он не согласен с изменениями условий труда, считают в ФПБ.

В законопроект включена норма об ограничении материальной ответственности работников.

Среди предложений ФПБ есть и те, которые касаются защиты прав работающих пенсионеров. На сегодня им, в отличие от других категорий работников, не выплачивается выходное пособие, если они увольняются из-за нарушения нанимателем трудового законодательства. ФПБ отстояло позицию об исключении этой нормы из законопроекта, чтобы ко всем работникам был равный и справедливый подход.

Источник: БелТА