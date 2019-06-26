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В Гомеле гаишники и прохожие помогли инвалиду, у которого на самом солнцепеке сломалась коляска

27.06.2019 14:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 22 июня в Гомеле инспекторы ГАИ и обычные люди помогли инвалиду, который из-за поломки коляски застрял на дороге в самую жару. Об этом сообщает областная милиция.


Скриншот из видео: пресс-служба МВД

Мужчину заметили на пешеходной дорожке у Восточного обхода Гомеля. Он неподвижно стоял на ней в самую жару. Оказалось, сломался элемент инвалидной коляски, а мужчина попросить о помощи не мог — он глухонемой.

Сотрудники ДПС стали чинить коляску, остановился и проезжавший мимо водитель такси.

Вместе они решили отвезти мужчину с его коляской на шиномонтаж неподалеку. Там и устранили поломку — и мужчина смог продолжить путь.

Сотрудники ГАИ благодарны гражданам, которые не остались равнодушными в данной ситуации.

 
Теги: Гомель
 
 
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