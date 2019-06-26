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В Гомеле гаишники и прохожие помогли инвалиду, у которого на самом солнцепеке сломалась коляска
27.06.2019 14:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Днем 22 июня в Гомеле инспекторы ГАИ и обычные люди помогли инвалиду, который из-за поломки коляски застрял на дороге в самую жару. Об этом
Мужчину заметили на пешеходной дорожке у Восточного обхода Гомеля. Он неподвижно стоял на ней в самую жару. Оказалось, сломался элемент инвалидной коляски, а мужчина попросить о помощи не мог — он глухонемой.
Сотрудники ДПС стали чинить коляску, остановился и проезжавший мимо водитель такси.
Вместе они решили отвезти мужчину с его коляской на шиномонтаж неподалеку. Там и устранили поломку — и мужчина смог продолжить путь.
Сотрудники ГАИ благодарны гражданам, которые не остались равнодушными в данной ситуации.
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Сам мужчина попросить о помощи не мог - он глухонемой.
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