В топе бульон, омлет, блины. Чем кормят спортсменов на II Европейских играх

Источник материала: Tut.by

В столовой Деревни спортсменов активно кормят и утром и вечером. Поесть атлеты II Европейских игр могут в любое удобное время. В топе блюд у парней и девушек куриный бульон, омлет, блинчики, паста и пицца. А еще все, что готовят из мяса и творога.





Каждый день в меню столовой Деревни спортсменов примерно 250−300 блюд. Из них где-то 50 традиционно белорусских. На кухне трудится около 150 поваров. Меню составлено на семь дней. Потом ассортимент повторится.













— Меню составлено строго по олимпийским стандартам, — рассказывает Юлия Кравченко, начальник управления по организации питания фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года». — Европейские олимпийские комитеты и НОКи разных страны требуют, чтобы меню было разнообразным. Каждый день спортсмены должны получать полноценный рацион с определенным количеством калорий.

















На выбор атлетов представлены блюда европейской, белорусской, азиатской и халяльной кухни. Отдельно есть линия гриль, пасты и пиццы.





Есть и еда для вегетарианцев, а также безглютеновая продукция.





Самые длинные очереди обычно выстраиваются за блюдами европейской кухни, второе по популярности место — традиционная белорусская еда.

— На территории Студенческой деревни мы отдельно организовали помещение для белорусской кухни, — продолжает собеседница. — В меню исключительно национальные блюда и напитки. Посетителей здесь принимают с 12.00 до 23.00. Столики начинают занимать сразу же. За день тут проходят около 1800 человек. При том, что одномоментно помещается 150. В основном это швейцарцы, итальянцы, нидерландцы, ирландцы.









Оценили команды и белорусскую «молочку». С полок сметают йогурты, пахту, творожки. Мясо, говорят, у нас шикарное, и подходят за добавкой мясных блюд.





Из напитков в топе вода, изотоники и кола.





Сколько драников и котлет уже съели, специалисты пока не считали. Но, рассказывают, был день, когда в основной столовой приготовили 11,5 тонн еды.

— Это была наша пиковая нагрузка, — поясняет Юлия Кравченко. — В деревне на тот момент проживало 5220 спортсменов.













— А есть делегации, которые приехали со своими поварами?

— Нет, это запрещено, — отвечает специалист. — В деревне соблюдается пищевая безопасность. Сюда нельзя проносить и провозить еду, а также готовить здесь самим.









— А за добавкой приходят?

— Съедается почти все — для нас это основной показатель, — отвечает Юлия Кравченко. — По части всех показателей — чистота, быстрое обслуживание очередей, вкусу еды наша столовая побила рекорды олимпийских деревень. Мы уже получили высокую оценку от Европейских олимпийских комитетов.



