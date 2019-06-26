Рекорд «Славянского базара» по поцелуям планируют установить этим летом

Источник материала: Вороновская газета





Местом для необычной акции форума выбран Пушкинский мост, дата — с 11 по 15 июля.

Рекорд по поцелуям планируют установить в этом году на «Славянском базаре в Витебске». Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной проведению форума, генеральный директор Центра культуры «Витебск» и фестиваля Глеб Лапицкий, передает корреспондент БЕЛТА .

«В дни проведения фестиваля «На семи ветрах» мы объявим специальный хештег, по которому затем будем ловить во всех соцсетях, интернет-пространстве поцелуи — романтичные, дружеские, воздушные. Предлагаем присоединиться всем, наша цель — собрать тысячу поцелуев», — сказал Глеб Лапицкий.

По его словам, идея акции обусловлена тем, что Витебск считается городом романтиков, а Пушкинский мост — главная точка всех свадебных кортежей. Обязательной традицией для молодоженов стало оставлять здесь замки счастья. «Место было очевидно, а если мы еще рекорд поставим, то у нас вообще все семейные пары будут счастливыми», — добавил Глеб Лапицкий.

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