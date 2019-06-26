Красота на память. Областной конкурс озеленителей прошел в Глуске

Источник материала: Радзiма





Больше 20 цветочных композиций украсили центральный парк Глуска и дорогу на городской стадион. Всё это благодаря участникам областного конкурса профмастерства «Могилевский мастер — 2019» среди специалистов по озеленению, который состоялся в нашем райцентра 26 июня.







































Конкурс этот проводится уже в седьмой раз, организовывает его обком профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Теперь в глусском парке есть официальное место для поцелуев — его создали коммунальники из Славгорода. Лаконичная и стильная композиция под названием «Место встречи» от работников Белыничского «Жилкомхоза» — скамейка в обрамлении зелени и цветов у входа в парк — так и просит, чтобы на нее присели, а скамейка-арка от «Жилкомхоза» Могилевского района просто создана для свадебных фотосессий.























Некоторые участники решили оставить на память глусчанам уголки своей родной земли — и теперь у нас есть «острова Дулебы Кличевщины» и «железнодорожный узел Осиповичей». Кстати, установленный там паровозик сразу же стал объектом повышенного внимания со стороны местных малышей. Павлин, бабочка, аквариум с рыбками, олененок среди туй и цветов, «радужное солнце» из цветов и маленьких садовых фонариков, цветочные пирамиды — всё это и многое другое теперь украшает наш горпоселок. Глусчане, кстати, уже оценили — ходят, любуются, фотографируются на фоне композиций и фотографируют их для вдохновения, чтобы создать что-то подобное у себя во дворах. К сожалению, кто-то успел уже не только оценить, но и прицениться с выгодой для себя — с клумбы, созданной мастерами «Могилёвзеленстроя», в первую же ночь исчезла одна из красных бегоний. Милиции поручено приглядывать за клумбами, но честно говоря, просто стыдно за нас, глусчан: кто-то постарался и создал для нас красоту, а кто-то решил, что «всё вокруг колхозное — всё вокруг моё».































Но это так, отступление, а что касается конкурса, то строгое и компетентное жюри (его председателем была главный архитектор могилевского Проектного специализированного бюро Галина Колоева), оценив теоретические знания участников и практическое воплощение их задумок, назвало призеров в двух группах: среди городов и районных предприятий. Первое место среди районных предприятий заняло Могилёвское УКП «Жилкомхоз», второе разделили между собой коммунальники из Чаус и Шклова, на третьем месте — Дрибинский «Жилкомхоз». В «городской» группе участников было трое, но в день конкурса приехали только специалисты из Бобруйска и «Могилёвзеленстроя», первое место досталось могилевчанам, второе — бобруйчанам. А вот коммунальники из Горок, которые не смогли прибыть, приехали в Глуск на следующий день и свою клумбу всё-таки создали, хоть уже и вне конкурса. Кроме этого, каждое предприятие-участник было отмечено в какой-либо номинации. Глусское УКП «Жилкомхоз» подготовило для конкурса и родного города цветочный герб Глуска, эта композиция была награждена в номинации «За воплощение любви к малой родине».











































О. ВАСИЛЕВСКАЯ

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