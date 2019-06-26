В центре Гродно до конца июля откроется новый хостел

Источник материала: Tut.by

В Гродно будет на один хостел больше. До конца июня на улице Мостовой, в здании бывшей перчаточной фабрики, откроется хостел под названием «Гостим», сообщает портал hrodna.life.



Фото: hrodna.life

Новый хостел рассчитан на 26 мест, в будущем планируется расширение до 50. Пока он состоит из шести комнат.

Как рассказал один из владельцев, в хостеле будут ориентироваться на среднюю стоимость ночлега в Гродно — примерно 20 рублей за сутки с человека.

Сейчас в Гродно работает четыре хостела: «Kip Town» и «Сарматия» на Карла Маркса, «Центр» на Советской и «Old bridge» на Суворова. «Гостим» будет пятым.

До конца лета еще планируют открыть самый большой хостел в Гродно на 100 мест на улице Ожешко.