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В центре Гродно до конца июля откроется новый хостел

27.06.2019 16:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно будет на один хостел больше. До конца июня на улице Мостовой, в здании бывшей перчаточной фабрики, откроется хостел под названием «Гостим», сообщает портал hrodna.life.


Фото: hrodna.life

Новый хостел рассчитан на 26 мест, в будущем планируется расширение до 50. Пока он состоит из шести комнат.

Как рассказал один из владельцев, в хостеле будут ориентироваться на среднюю стоимость ночлега в Гродно — примерно 20 рублей за сутки с человека.

Сейчас в Гродно работает четыре хостела: «Kip Town» и «Сарматия» на Карла Маркса, «Центр» на Советской и «Old bridge» на Суворова. «Гостим» будет пятым.

До конца лета еще планируют открыть самый большой хостел в Гродно на 100 мест на улице Ожешко.

 
Теги: Гродно
 
 
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Новый хостел рассчитан на 26 мест, в будущем планируется расширение до 50. Пока он состоит из шести комнат.
 
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