Из первых уст: бывшая узница Озаричского концлагеря Валентина Фёдоровна Шишло рассказала пинским студентам об ужасах войны

Источник материала: Полесская правда





Двадцать второе июня 1941 года – одна из самых печальных дат в нашей истории, начало Великой Отечественной войны. Этот день напоминает обо всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.



С 4 июня по 6 июля в Пинске, в Музее Белорусского Полесья работает белорусско-немецкая передвижная выставка «Лагерь смерти Тростенец. История и память», которая посвящена истории одного из самых крупных в Европе лагерей смерти. В окрестностях деревни Малый Тростенец, включенной сегодня в черту города Минска, с весны 1942 года до лета 1944 года существовал крупнейший лагерь смерти на оккупированной территории Советского Союза. По оценке, сделанной Чрезвычайной государственной комиссией в августе 1944 года, число жертв лагеря составило 206 500 человек. Это было гражданское население Беларуси, советские военно-пленные, белорусские, австрийские, немецкие и чешские евреи, партизаны и подпольщики. Экспозиция воскрешает память о невинно погибших узниках и напоминает о трагических событиях, которые произошли на территории Беларуси во время Второй мировой войны. Наряду с историческими фактами выставка знакомит посетителей с темой развития культуры памяти о трагедии и нацистском терроре в Беларуси и странах Европы во время Второй мировой войны.

В рамках сопроводительной программы передвижной выставки «Лагерь смерти Тростенец. История и память» в Пинске состоялся и ряд других мероприятий. Так, сотрудники Исторической мастерской им. Леонида Левина на примере выставки провели семинар для учителей истории «Методики работы со школьниками по теме Великой Отечественной войны в контексте Второй мировой войны», были организованы презентация студенческих работ конкурса «Жертвы национал-социализма и места уничтожения в Беларуси» и электронного архива Исторической мастерской, а также круглый стол на тему «Культура памяти жертв войны».





Запомнилась и оставила глубокий след в сердцах подрастающего поколения встреча с Валентиной Федоровной Шишло, свидетельницей Озаричского лагеря смерти (часть передвижной экспозиции «Лагерь смерти Тростенец. История и память» посвящена Озаричским лагерям). Публичная беседа состоялась на базе Пинского колледжа учреждения образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина». Для учащихся был организован просмотр документального фильма о лагере смерти «Озаричи», который совместно сняли белорусские и немецкие студенты. Затем своими воспоминаниями поделилась Валентина Федоровна Шишло. Она рассказала, что концентрационный лагерь «Озаричи» в Гомельской области официально действовал всего лишь десять дней. И, тем не менее, в истории Великой Отечественной войны он остался как страшное место, где люди содержались в жутких условиях, где погибли тысячи детей, женщин и стариков. По приказу вермахта на небольшие площади в болотистой местности было согнано около 50 тысяч гражданского населения – жители Гомельской, Могилевской, Полесской областей Беларуси, а также Смоленской и Орловской областей России. В «Озаричи» гитлеровцы специально свозили больных сыпным тифом и другими болезнями. Людей заражали с расчетом, что после инфекция перекинется на наступающие части Красной Армии.





Валентина Федоровна вспоминает, что в лагерь ее семья была пригнана немцами из-под Жлобина. По дороге фашисты расстреливали всех, кто обессилел и не мог идти, в том числе стариков и маленьких детей. Тот долгий путь к Озаричам люди называли «дорогой смерти». Прошло много лет, но Валентина Федоровна признается, что не может забыть тех ужасов, что ей пришлось пережить в семилетнем возрасте:

«С каждым годом вспоминать и рассказывать о пережитом становится лишь труднее. У меня не было детства – его забрала война. В лагере мы с мамой, бабушкой, тетей и моими братьями выживали, как могли – март был холодным, днем шел то дождь, то снег, а по ночам был мороз. На территории концлагеря не было никаких построек, мы находились под открытым небом. Днем и ночью нас охраняли немецкие солдаты на сторожевых вышках, оборудованных пулеметами. Когда кто-либо приближался к колючей проволоке, стреляли без предупреждения. Вдоль ограды лежало много убитых и раненых. Не было воды и еды, теплой одежды. Вокруг – очень много больных тифом, болезнь быстро распространялась, люди умирали. Мертвые лежали рядом с живыми. Три моих маленьких братика навсегда остались там, в болоте. Это были 10 дней ада. 19 марта, когда лагерь был освобожден советскими войсками, я называю днем своего второго рождения».





Сегодня Валентина Федоровна Шишло возглавляет Минскую городскую организацию бывших узников лагеря смерти «Озаричи», проводит большую работу по поиску и изучению архивных документов, сохранению воспоминаний бывших узников. Часто общается с молодежью, участвует в различных памятных мероприятиях, исторических и научных конференциях, рассказывает о том, что пережила в годы в войны.

«Однажды во время одной из встреч в Германии мне задали такой вопрос: «Вы нас простили?». Я ответила: «Да, простили. Но не забыли. Жестокость не забывается». Обращаясь к учащимся пинского колледжа, Валентина Федоровна пожелала им беречь мир и никогда не испытать того, что пришлось пройти ее поколению.

Организаторами мероприятий выступили Дортмундский Международный образовательный центр, Посольство ФРГ в Беларуси, Минский международный образовательный центр им. Йоханнеса Рау (IBB Минск), Фонд «Памятник убитым евреям Европы», Полесский государственный университет, Музей Белорусского Полесья, Историческая мастерская имени Л. Левина.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.

Фото автора.