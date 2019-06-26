ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Из первых уст: бывшая узница Озаричского концлагеря Валентина Фёдоровна Шишло рассказала пинским студентам об ужасах войны

27.06.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Из первых уст: бывшая узница Озаричского концлагеря Валентина Фёдоровна Шишло рассказала пинским студентам об ужасах войны

Двадцать второе июня 1941 года – одна из самых печальных дат в нашей истории, начало Великой Отечественной войны. Этот день напоминает обо всех погибших, замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.

Из первых уст: бывшая узница Озаричского концлагеря Валентина Фёдоровна Шишло рассказала пинским студентам об ужасах войны
С 4 июня по 6 июля в Пинске, в Музее Белорусского Полесья работает белорусско-немецкая передвижная выставка «Лагерь смерти Тростенец. История и память», которая посвящена истории одного из самых крупных в Европе лагерей смерти. В окрестностях деревни Малый Тростенец, включенной сегодня в черту города Минска, с весны 1942 года до лета 1944 года существовал крупнейший лагерь смерти на оккупированной территории Советского Союза. По оценке, сделанной Чрезвычайной государственной комиссией в августе 1944 года, число жертв лагеря составило 206 500 человек. Это было гражданское население Беларуси, советские военно-пленные, белорусские, австрийские, немецкие и чешские евреи, партизаны и подпольщики. Экспозиция воскрешает память о невинно погибших узниках и напоминает о трагических событиях, которые произошли на территории Беларуси во время Второй мировой войны. Наряду с историческими фактами выставка знакомит посетителей с темой развития культуры памяти о трагедии и нацистском терроре в Беларуси и странах Европы во время Второй мировой войны.

В рамках сопроводительной программы передвижной выставки «Лагерь смерти Тростенец. История и память» в Пинске состоялся и ряд других мероприятий. Так, сотрудники Исторической мастерской им. Леонида Левина на примере выставки провели семинар для учителей истории «Методики работы со школьниками по теме Великой Отечественной войны в контексте Второй мировой войны», были организованы презентация студенческих работ конкурса «Жертвы национал-социализма и места уничтожения в Беларуси» и электронного архива Исторической мастерской, а также круглый стол на тему «Культура памяти жертв войны».


Из первых уст: бывшая узница Озаричского концлагеря Валентина Фёдоровна Шишло рассказала пинским студентам об ужасах войны
Запомнилась и оставила глубокий след в сердцах подрастающего поколения встреча с Валентиной Федоровной Шишло, свидетельницей Озаричского лагеря смерти (часть передвижной экспозиции «Лагерь смерти Тростенец. История и память» посвящена Озаричским лагерям). Публичная беседа состоялась на базе Пинского колледжа учреждения образования «Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина». Для учащихся был организован просмотр документального фильма о лагере смерти «Озаричи», который совместно сняли белорусские и немецкие студенты. Затем своими воспоминаниями поделилась Валентина Федоровна Шишло. Она рассказала, что концентрационный лагерь «Озаричи» в Гомельской области официально действовал всего лишь десять дней. И, тем не менее, в истории Великой Отечественной войны он остался как страшное место, где люди содержались в жутких условиях, где погибли тысячи детей, женщин и стариков. По приказу вермахта на небольшие площади в болотистой местности было согнано около 50 тысяч гражданского населения – жители Гомельской, Могилевской, Полесской областей Беларуси, а также Смоленской и Орловской областей России. В «Озаричи» гитлеровцы специально свозили больных сыпным тифом и другими болезнями. Людей заражали с расчетом, что после инфекция перекинется на наступающие части Красной Армии.


Из первых уст: бывшая узница Озаричского концлагеря Валентина Фёдоровна Шишло рассказала пинским студентам об ужасах войны
Валентина Федоровна вспоминает, что в лагерь ее семья была пригнана немцами из-под  Жлобина. По дороге фашисты расстреливали всех, кто обессилел и не мог идти, в том числе стариков и маленьких детей. Тот долгий путь к Озаричам люди называли «дорогой смерти». Прошло много лет, но Валентина Федоровна признается, что не может забыть тех ужасов, что ей пришлось пережить в семилетнем возрасте:

«С каждым годом вспоминать и рассказывать о пережитом становится лишь труднее. У меня не было детства – его забрала война. В лагере мы с мамой, бабушкой, тетей и моими братьями выживали, как могли – март был холодным, днем шел то дождь, то снег, а по ночам был мороз. На территории концлагеря не было никаких построек, мы находились под открытым небом. Днем и ночью нас охраняли немецкие солдаты на сторожевых вышках, оборудованных пулеметами. Когда кто-либо приближался к колючей проволоке, стреляли без предупреждения. Вдоль ограды лежало много убитых и раненых. Не было воды и еды, теплой одежды. Вокруг – очень много больных тифом, болезнь быстро распространялась, люди умирали. Мертвые лежали рядом с живыми. Три моих маленьких братика навсегда остались там, в болоте. Это были 10 дней ада. 19 марта, когда лагерь был освобожден советскими войсками, я называю днем своего второго рождения».


Из первых уст: бывшая узница Озаричского концлагеря Валентина Фёдоровна Шишло рассказала пинским студентам об ужасах войны
Сегодня Валентина Федоровна Шишло возглавляет Минскую городскую организацию бывших узников лагеря смерти «Озаричи», проводит большую работу по поиску и изучению архивных документов, сохранению воспоминаний бывших узников. Часто общается с молодежью, участвует в различных памятных мероприятиях, исторических и научных конференциях, рассказывает о том, что пережила в годы в войны.

«Однажды во время одной из встреч в Германии мне задали такой вопрос: «Вы нас простили?». Я ответила: «Да, простили. Но не забыли. Жестокость не забывается». Обращаясь к учащимся пинского колледжа, Валентина Федоровна пожелала им беречь мир и никогда не испытать того, что пришлось пройти ее поколению.

Организаторами мероприятий выступили Дортмундский Международный образовательный центр, Посольство ФРГ в Беларуси, Минский международный образовательный центр им. Йоханнеса Рау (IBB Минск), Фонд «Памятник убитым евреям Европы», Полесский государственный университет, Музей Белорусского Полесья, Историческая мастерская имени Л. Левина.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.
Фото автора.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Концертами и спортивными состязаниями отметят в Пинске День молодёжи
Новости дня
Новости общества
 
Красота на память. Областной конкурс озеленителей прошел в Глуске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика