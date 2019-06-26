ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В столичной Серебрянке задержали двух россиян, которых искали на родине за ограбления банков

27.06.2019 18:10 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Милиция вместе с бойцами «Алмаза» задержала в Минске двух россиян, которых на родине подозревают в нападениях на банки и кассиров. По версии следствия, здесь они прятались от преследования. Об этом сообщает пресс-служба МВД.


Фото: пресс-служба МВД

Сначала в ГУБОПиК поступила информация, что в одном из райцентров Гродненской области появились двое подозрительных людей, которые, судя по всему, прячутся от кого-то.

Ими оказались двое граждан России возрастом 36 и 40 лет, которые числятся в розыске по поводу участия в составе преступной группы, которая совершила серию ограблений банков на территории Воронежской области.

В милиции рассказали, что мужчины воспользовались открытостью границы, чтобы ударится в бега. Сначала прятались в Гродненской области, а потом переехали в Минск. Говорят, что они «проявляли изощренные методы конспирации, постоянно меняли место жительства, на одном месте долго не задерживались и своеобразно использовали средства связи».

Отыскали их и задержали в столичном микрорайоне Серебрянка, сейчас россияне в ИВС, решается вопрос о выдаче России.

МВД отметило, что после изучения информация относительно этих граждан нельзя исключать, что они намеревались и здесь устроить ограбление. К тому же изучали возможность сделать липовые паспорта граждан Украины, чтобы через нее затем попасть в Европу.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Активистам вручили юбилейную медаль «115 лет профсоюзному движению Беларуси»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика