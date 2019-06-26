В столичной Серебрянке задержали двух россиян, которых искали на родине за ограбления банков

Источник материала: Tut.by

Милиция вместе с бойцами «Алмаза» задержала в Минске двух россиян, которых на родине подозревают в нападениях на банки и кассиров. По версии следствия, здесь они прятались от преследования. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД

Сначала в ГУБОПиК поступила информация, что в одном из райцентров Гродненской области появились двое подозрительных людей, которые, судя по всему, прячутся от кого-то.

Ими оказались двое граждан России возрастом 36 и 40 лет, которые числятся в розыске по поводу участия в составе преступной группы, которая совершила серию ограблений банков на территории Воронежской области.

В милиции рассказали, что мужчины воспользовались открытостью границы, чтобы ударится в бега. Сначала прятались в Гродненской области, а потом переехали в Минск. Говорят, что они «проявляли изощренные методы конспирации, постоянно меняли место жительства, на одном месте долго не задерживались и своеобразно использовали средства связи».

Отыскали их и задержали в столичном микрорайоне Серебрянка, сейчас россияне в ИВС, решается вопрос о выдаче России.

МВД отметило, что после изучения информация относительно этих граждан нельзя исключать, что они намеревались и здесь устроить ограбление. К тому же изучали возможность сделать липовые паспорта граждан Украины, чтобы через нее затем попасть в Европу.