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Юбилейную медаль вручили еще четверым ветеранам Великой Отечественной войны

27.06.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В преддверии Дня Независимости в районе юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» вручили еще четверым ветеранам Великой Отечественной войны.

На Будакошелевщине проживают 10 ветеранов. Важно не обделить вниманием людей, победивших коричневую чуму и подаривших нам мирную жизнь. В предпраздничные дни их навещает руководство района, к каждому из них приходят социальные работники, школьники, вручаются юбилейные медали и подарки.

В теплой обстановке с ветеранами Великой Отечественной войны пообщались председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков, военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв и председатель совета ветеранов Мария Максимчикова. В очередной раз они выразили огромную благодарность ветеранам за Победу, вручили медали в честь 75-летия освобождения Беларуси и подарки от руководства района и районного Совета ветеранов.

Так, медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» на неделе вручили Михаилу Кончицу из п. Городок, Фарвазу Муртазину из г.п. Уваровичи, Анне Щепетко из д. Новая Гусевица и Анне Глушко из г. Буда-Кошелево.Юбилейную медаль вручили еще четверым ветеранам Великой Отечественной войны
Юбилейную медаль вручили еще четверым ветеранам Великой Отечественной войны
Юбилейную медаль вручили еще четверым ветеранам Великой Отечественной войны
Юбилейную медаль вручили еще четверым ветеранам Великой Отечественной войны
Юбилейную медаль вручили еще четверым ветеранам Великой Отечественной войны
Юбилейную медаль вручили еще четверым ветеранам Великой Отечественной войны
Юбилейную медаль вручили еще четверым ветеранам Великой Отечественной войны

 
 
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В преддверии Дня Независимости в районе юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» вручили еще четверым...
 
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