Юбилейную медаль вручили еще четверым ветеранам Великой Отечественной войны

Источник материала: Газета Авангард

В преддверии Дня Независимости в районе юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» вручили еще четверым ветеранам Великой Отечественной войны.

На Будакошелевщине проживают 10 ветеранов. Важно не обделить вниманием людей, победивших коричневую чуму и подаривших нам мирную жизнь. В предпраздничные дни их навещает руководство района, к каждому из них приходят социальные работники, школьники, вручаются юбилейные медали и подарки.

В теплой обстановке с ветеранами Великой Отечественной войны пообщались председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева, заместитель председателя райисполкома Геннадий Вамбриков, военный комиссар Буда-Кошелевского и Чечерского районов Владимир Петрусёв и председатель совета ветеранов Мария Максимчикова. В очередной раз они выразили огромную благодарность ветеранам за Победу, вручили медали в честь 75-летия освобождения Беларуси и подарки от руководства района и районного Совета ветеранов.

Так, медали «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» на неделе вручили Михаилу Кончицу из п. Городок, Фарвазу Муртазину из г.п. Уваровичи, Анне Щепетко из д. Новая Гусевица и Анне Глушко из г. Буда-Кошелево.













