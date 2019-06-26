Одна жизнь на двоих

Источник материала: Единство

В праздничный день юбиляры в зале отдела ЗАГСа Борисовского райисполкома вновь подтвердили согласие на доверие и ответственность друг перед другом.

Своей судьбоносной встречей муж и жена обязаны сестре Василия Васильевича Раисе – подруге Галины Петровны. Молодая сибирячка, уроженка г. Нижнеудинска Российской Федерации, маляр-штукатур стройбригады РСУ г. Орша, Галина приехала погостить на выходные к своей подруге Раисе в деревню Малые Негновичи Борисовского района. У подруги оказался симпатичный брат Василий, на которого сибирячка произвела неизгладимое впечатление. Уже через пару недель Галина получила приглашение вновь погостить в деревне, правда, не от самой подруги, а от Василия. Так и началась их красивая история любви…

В стране в то время проходили выборы. И на избирательный участок Галина и Василий отправились уже вместе. Прохожим, которые встречались на пути, Василий Васильевич представлял свою спутницу как невесту. В скором времени Галина Петровна получила предложение руки и сердца от ухажера. Конечно, она ответила на него «да». Правда, не обошлось и без трудностей. Галина захотела перед свадьбой переехать к будущему мужу, но на работе отказались ее увольнять. «Будет штамп в паспорте, тогда и уволим», – поставили перед фактом девушку.

В мае 1969 года Василий Васильевич и Галина Петровна были объявлены мужем и женой. С тех самых пор до сегодняшних дней они не представляют жизни порознь, живут в любви и согласии. Супруги стали прекрасными родителями двух дочерей, которые подарили им трех внучек и одного внука. Вместе они построили дом, состоялись как хорошие работники. Галина Петровна трудилась на приборостроительном заводе, а Василий Васильевич 36 лет жизни посвятил грузовому автомобильному парку №1.

На торжественной церемонии регистрации юбилейной свадьбы супруги обменялись золотыми кольцами, поздравили друг друга поцелуем, приняли поздравления от гостей семейного праздника. И, конечно же, был настоящий вальс, почти такой, в каком кружились Василий и Галина пятьдесят лет назад.

Екатерина ВОРОБЬЕВА