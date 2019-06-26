ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Одна жизнь на двоих

27.06.2019 — Новости Общества | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

В праздничный день юбиляры в зале отдела ЗАГСа Борисовского райисполкома вновь подтвердили согласие на доверие и ответственность друг перед другом.
Своей судьбоносной встречей муж и жена обязаны сестре Василия Васильевича Раисе – подруге Галины Петровны. Молодая сибирячка, уроженка г. Нижнеудинска Российской Федерации, маляр-штукатур стройбригады РСУ г. Орша, Галина приехала погостить на выходные к своей подруге Раисе в деревню Малые Негновичи Борисовского района. У подруги оказался симпатичный брат Василий, на которого сибирячка произвела неизгладимое впечатление. Уже через пару недель Галина получила приглашение вновь погостить в деревне, правда, не от самой подруги, а от Василия. Так и началась их красивая история любви…
В стране в то время проходили выборы. И на избирательный участок Галина и Василий отправились уже вместе. Прохожим, которые встречались на пути, Василий Васильевич представлял свою спутницу как невесту. В скором времени Галина Петровна получила предложение руки и сердца от ухажера. Конечно, она ответила на него «да». Правда, не обошлось и без трудностей. Галина захотела перед свадьбой переехать к будущему мужу, но на работе отказались ее увольнять. «Будет штамп в паспорте, тогда и уволим», – поставили перед фактом девушку.
В мае 1969 года Василий Васильевич и Галина Петровна были объявлены мужем и женой. С тех самых пор до сегодняшних дней они не представляют жизни порознь, живут в любви и согласии. Супруги стали прекрасными родителями двух дочерей, которые подарили им трех внучек и одного внука. Вместе они построили дом, состоялись как хорошие работники. Галина Петровна трудилась на приборостроительном заводе, а Василий Васильевич 36 лет жизни посвятил грузовому автомобильному парку №1.
На торжественной церемонии регистрации юбилейной свадьбы супруги обменялись золотыми кольцами, поздравили друг друга поцелуем, приняли поздравления от гостей семейного праздника. И, конечно же, был настоящий вальс, почти такой, в каком кружились Василий и Галина пятьдесят лет назад.

Екатерина ВОРОБЬЕВА

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В мае золотую свадьбу отметили супруги Василий Васильевич и Галина Петровна Петраковичи.
 
Новости дня
Новости общества
 
27 чэрвеня католікі адзначаюць свята ў гонар іконы Маці Божай Нястомнай Дапамогі. Як у Карэлічах з’явіўся знакаміты абраз?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика