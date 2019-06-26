На базе отдыха «Березка» завершилась районная спартакиада молодежи

Источник материала: Асiповiцкi край

Через полосу препятствий — к победе

«Все, что было в Вегасе, останется в Вегасе» — многие знают и частенько пользуются этой фразой из американской комедии. Но то, что было в прошедшие выходные на базе отдыха «Березка», скрывать ни в коем случае нельзя! Ведь столько активных и спортивных, творческих и креативных, веселых и жизнерадостных юношей и девушек Осиповщины в одном месте бывает нечасто — исключительно на традиционной летней спартакиаде среди молодежи, организатором которой выступает райком БРСМ при поддержке райобъединения профсоюзов. В этом году мероприятие было посвящено 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, что и отразилось в названиях команд, организации лагерей, творческих конкурсах.

Собираться на «Березке» участники начали еще в пятницу утром. Проявить все свои таланты решились около сотни молодых людей. Причем не только слаженные рабочие коллективы, но и просто сборные составы активной молодежи. Например, уже третий год подряд на турслет приезжает команда уроженцев района, которые теперь живут в других, даже не соседних городах — сейчас ребята выступали под названием «Внуки деда Талаша». Еще две команды — новички: сборная железнодорожников «Победный экспресс» и местные любители игры «Мафия» «Мирные воины». Конечно, не обошлось и без старожилов турслетов — команд «Блиндаж» (РОЧС), «Самоволка» (ЖКХ), «Боги войны» (сборная ракетчиков и артиллеристов) и «Багратион» (филиал «Осиповичский» ОАО «Бабушкина крынка»).

Программа спартакиады традиционно оказалась насыщенной. На протяжении трех дней молодые люди демонстрировали свой креатив, устраивали настоящие шоу, пели и танцевали на конкурсах «Визитка», «Лучшая пара», «Походный котелок» и «Сторона партизанская», старались проявить спортивное мастерство во время стрельбы, перетягивания каната и игр в волейбол и футбол. Представители туристско-экскурсионного отдела ЦТДиМ вновь оборудовали полосу препятствий. Езда на велосипеде, вязание узлов, тест на знание правил оказания первой помощи, переправа по параллельно натянутым веревкам, «гать» — каждый участник выкладывался по полной. А в конце полосы отчаянных туристов ждала еще и «Мышеловка» — грязевая «ванна», накрытая ветками, под которыми надо было проползти, не разрушив сооружение. Сплошные эмоции! И, несмотря на такой плотный и энергозатратный график, молодежь еще с удовольствием приходила на вечерние дискотеки. А утром — на общую зарядку под руководством фитнес-тренера Елены Савельевой.

В воскресенье к обеду подвели итоги. Победителями в конкурсах визиток, на лучшее блюдо и организацию быта стала команда «Блиндаж». Кроме того, представитель команды РОЧС Роман Серченя и Анастасия Калина («Боги войны») получили звание «Лучшей пары» турслета-2019. Совсем немного по количеству побед отстал «Багратион» — у них первые места в туристической полосе, волейболе и перетягивании каната. Участники «Победного экспресса» получили диплом I степени как самые меткие стрелки, а «Внуки деда Талаша» переиграли всех в импровизированный мини-футбол.

И вот — самое волнующее: общий результат. Третье место завоевала дружелюбная и умеющая жить в любых условиях команда «Внуки деда Талаша», на втором — целеустремленный «Багратион», а победный кубок уже не впервые достался энергичной и артистичной сборной РОЧС «Блиндаж».

До встречи следующим летом!







Мария ТАЛЕЙКО.

m.taleiko@gzt-akray.by

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