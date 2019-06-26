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На базе отдыха «Березка» завершилась районная спартакиада молодежи

27.06.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Через полосу препятствий — к победе

«Все, что было в Вегасе, останется в Вегасе» — многие знают и частенько пользуются этой фразой из американской комедии. Но то, что было в прошедшие выходные на базе отдыха «Березка», скрывать ни в коем случае нельзя! Ведь столько активных и спортивных, творческих и креативных, веселых и жизнерадостных юношей и девушек Осиповщины в одном месте бывает нечасто — исключительно на традиционной летней спартакиаде среди молодежи, организатором которой выступает райком БРСМ при поддержке райобъединения профсоюзов. В этом году мероприятие было посвящено 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, что и отразилось в названиях команд, организации лагерей, творческих конкурсах.

На базе отдыха «Березка» завершилась районная спартакиада молодежи

Команда-победитель «Блиндаж»

Собираться на «Березке» участники начали еще в пятницу утром. Проявить все свои таланты решились около сотни молодых людей. Причем не только слаженные рабочие коллективы, но и просто сборные составы активной молодежи. Например, уже третий год подряд на турслет приезжает команда уроженцев района, которые теперь живут в других, даже не соседних городах — сейчас ребята выступали под названием «Внуки деда Талаша». Еще две команды — новички: сборная железнодорожников «Победный экспресс» и местные любители игры «Мафия» «Мирные воины». Конечно, не обошлось и без старожилов турслетов — команд «Блиндаж» (РОЧС), «Самоволка» (ЖКХ), «Боги войны» (сборная ракетчиков и артиллеристов) и «Багратион» (филиал «Осиповичский» ОАО «Бабушкина крынка»).


На базе отдыха «Березка» завершилась районная спартакиада молодежи

Команда «Багратион» представляет блюдо

Программа спартакиады традиционно оказалась насыщенной. На протяжении трех дней молодые люди демонстрировали свой креатив, устраивали настоящие шоу, пели и танцевали на конкурсах «Визитка», «Лучшая пара», «Походный котелок» и «Сторона партизанская», старались проявить спортивное мастерство во время стрельбы, перетягивания каната и игр в волейбол и футбол. Представители туристско-экскурсионного отдела ЦТДиМ вновь оборудовали полосу препятствий. Езда на велосипеде, вязание узлов, тест на знание правил оказания первой помощи, переправа по параллельно натянутым веревкам, «гать» — каждый участник выкладывался по полной. А в конце полосы отчаянных туристов ждала еще и «Мышеловка» — грязевая «ванна», накрытая ветками, под которыми надо было проползти, не разрушив сооружение. Сплошные эмоции! И, несмотря на такой плотный и энергозатратный график, молодежь еще с удовольствием приходила на вечерние дискотеки. А утром — на общую зарядку под руководством фитнес-тренера Елены Савельевой.


На базе отдыха «Березка» завершилась районная спартакиада молодежи

Команда «Внуки деда Талаша» проходит полосу препятствий

В воскресенье к обеду подвели итоги. Победителями в конкурсах визиток, на лучшее блюдо и организацию быта стала команда «Блиндаж». Кроме того, представитель команды РОЧС Роман Серченя и Анастасия Калина («Боги войны») получили звание «Лучшей пары» турслета-2019. Совсем немного по количеству побед отстал «Багратион» — у них первые места в туристической полосе, волейболе и перетягивании каната. Участники «Победного экспресса» получили диплом I степени как самые меткие стрелки, а «Внуки деда Талаша» переиграли всех в импровизированный мини-футбол.


На базе отдыха «Березка» завершилась районная спартакиада молодежи

Команда «Боги войны» встречает оргкомитет

И вот — самое волнующее: общий результат. Третье место завоевала дружелюбная и умеющая жить в любых условиях команда «Внуки деда Талаша», на втором — целеустремленный «Багратион», а победный кубок уже не впервые достался энергичной и артистичной сборной РОЧС «Блиндаж».


На базе отдыха «Березка» завершилась районная спартакиада молодежи

Команда-новичок «Победный экспресс» соревнуется в перетягивании каната

До встречи следующим летом!


На базе отдыха «Березка» завершилась районная спартакиада молодежи

Мария ТАЛЕЙКО.

m.taleiko@gzt-akray.by

Все фото с турслёта смотрите здесь, видео — здесь

 
 
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Через полосу препятствий — к победе «Все, что было в Вегасе, останется в Вегасе» — многие знают и частенько пользуются этой фразой из американской комедии. Но...
 
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