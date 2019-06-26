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Минчане сообщают об упавших деревьях в разных районах города
27.06.2019 18:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минчане сообщают об упавших деревьях в разных районах города. Напомним, синоптики ожидали сегодня в столице грозу и усиление ветра порывами до 15−20 м/с.
Читатели пишут об упавшем дереве на улице Минина, 23. Оно перегородило выезд для автомобилей.
Ветер обломал верхушку березы во дворе дома № 71 по проспекту Пушкина. Часть дерева упала на автомобиль «Хонда», это случилось около пяти вечера. Местный житель написал в редакцию, что такие случаи здесь уже были, а «в ЖЭС сообщали о необходимости ухода за деревьями».
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По информации Белгидромета, в пятницу 28 июня в Минске и во многих районах страны сохранится ветер порывами до 15−20 м/с.
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В Минске - ветер
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