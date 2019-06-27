С ажиотажем и очередями. В Гродно открыли крупный магазин «Санта»

Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Брикеля открылся большой (почти супермаркет) магазин «Санта». Это третий торговый объект данной сети в Гродно. На открытие пришли сотни покупателей, которых в торговый зал запускали в два этапа, иначе между полками товара было бы просто не пройти. Открытие магазина запланировали на 16.00, но уже за полчаса до этого около дверей новой торговой точки стали собираться покупатели.





«Санта» на Брикеля заменил магазин «Рублевский», который работал здесь несколько лет. В торговом зале площадью 767 квадратных метров провели ремонт, закупили новое оборудование, а само пространство разделено на несколько тематических зон. Как и в других магазинах сети, здесь есть витрины с рыбой (более 25 видов) и морепродуктами, мясом, большая зона со свежим фруктами. А также собственная пекарня и мини-пиццерия, где можно купить пиццу по 5,95 рубля.





Среди покупателей было много местной детворы. Еще бы! На торжественном открытии обещали бесплатно раздать 200 порций мороженого. И раздали. Конечно, не все получили сладкие подарки. Стайки ребятни выходили из магазина и разочарованно обсуждали, что мороженое уж слишком быстро закончилось. Но через какое-то время подвезли еще несколько коробок с лакомством, около которых сразу образовались очереди. Впрочем, очереди в магазине были практически везде.





Люди стояли около прилавков с готовой продукцией, около пиццерии и в молочном отделе. Возле рядов с фруктами в какой-то момент образовалось настоящее столпотворение — гродненцы разбирали черешню по 5,99 рубля. Продавцы только успевали привозить новые ящики с ягодой.

— И чего я сюда пришла? Столько народа. Никуда не могу пробиться. Завтра приду, как толпа схлынет, — посетовала женщина и вышла из магазина.

Тем временем часть толпы устремилась к рыбным прилавкам. Люди перебирали морепродукты, советовались друг с другом и даже делились рецептами приготовления рыбы.

— Вот в «Санте» всегда с рыбой все хорошо. Я поэтому и ждала открытия этого магазина. Цены, конечно, такие же, как везде, но достаточно хороший выбор. Правда, не думала, что столько людей придет на открытие, — говорит одна из покупательниц. Люди брали, например, брюшки лосося по 7,79 или салаку по 2,39.





Среди посетителей — много пенсионеров.

— А что? Нам же заняться нечем, — смеется пожилой мужчина. Он в магазин пришел с супругой. Пока женщина выбирала мясо, он решил закупиться сахаром. Сегодня один из его видов на скидке — килограмм продают за 1,19 рубля. Пенсионер говорит, что сезон закаток варенья и компотов в самом разгаре и сахара надо много, поэтому купит сегодня килограммов 15.





— Существенно сэкономлю, — сказал он.

Уже через несколько минут после открытия магазина у касс, а здесь их пять, выстроились большие очереди, которые растянулись до середины торгового зала.

— Ой, здесь цены такие же, как в магазине.

— А вы что ожидали?

— Не знаю, — говорит одна из покупательниц.



































Торговая сеть «Санта» — это более 90 магазинов, где работают около трех с половиной тысяч сотрудников. Она входит в холдинг, включающий также рыбного производителя «Санта Бремор» и молочную компанию «Савушкин продукт».