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На ж/д вокзале в Минске сыграл президентский оркестр
27.06.2019 21:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В четверг 27 июня на ж/д вокзале в Минске дал концерт президентский оркестр. TUT.BY посмотрел, как это было и что играли.
На вокзале станции Минск-Пассажирский 27 июня играл президентский оркестр под руководством Виктора Бабарикина. Музыканты расположились на третьем этаже, в зале ожидания. Целый час они играли мелодии военных лет. Повод для выступления — День независимости и 75-я годовщина освобождения Беларуси.
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TUT.BY посмотрел, как это было и что играли.
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