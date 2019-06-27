На ж/д вокзале в Минске сыграл президентский оркестр

Источник материала: Tut.by

В четверг 27 июня на ж/д вокзале в Минске дал концерт президентский оркестр. TUT.BY посмотрел, как это было и что играли.

На вокзале станции Минск-Пассажирский 27 июня играл президентский оркестр под руководством Виктора Бабарикина. Музыканты расположились на третьем этаже, в зале ожидания. Целый час они играли мелодии военных лет. Повод для выступления — День независимости и 75-я годовщина освобождения Беларуси.