|
Погода в Бресте в выходные: дождя не будет, но жара спадет
28.06.2019 07:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Бресте дождей не предвидится, но жара спадет.
В субботу будет сплошная облачность без осадков. Днем температура воздуха составит +21°С,
В воскресенье будет ясно. Утром столбик термометра поднимется до +20°С, а днем — до +26.+28°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу столбик термометра поднимется всего до 21 градуса тепла.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)