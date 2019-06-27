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Погода в Бресте в выходные: дождя не будет, но жара спадет

28.06.2019 07:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте дождей не предвидится, но жара спадет.


В субботу будет сплошная облачность без осадков. Днем температура воздуха составит +21°С, сообщает pogoda.by.

В воскресенье будет ясно. Утром столбик термометра поднимется до +20°С, а днем — до +26.+28°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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В субботу столбик термометра поднимется всего до 21 градуса тепла.
 
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