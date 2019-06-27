Погода в Бресте в выходные: дождя не будет, но жара спадет

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Бресте дождей не предвидится, но жара спадет.





В субботу будет сплошная облачность без осадков. Днем температура воздуха составит +21°С, сообщает pogoda.by.

В воскресенье будет ясно. Утром столбик термометра поднимется до +20°С, а днем — до +26.+28°С.

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