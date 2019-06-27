В Могилевской области девять населенных пунктов пострадали из-за сильного ветра

Источник материала: Tut.by

В Могилевской области за минувшие сутки пострадали девять населенных пунктов: ветер достигал 23 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

От порывов сильного ветра пострадали девять населенных пунктов в Бобруйском, Кировском и Славгородском районах.

«Повреждены кровли 22 сельскохозяйственных, 5 жилых домов. Материальный ущерб устанавливается. Подразделения МЧС совершили 15 выездов на уборку упавших деревьев», — рассказали в ведомстве.

Напомним, 27 июня непогода разбушевалась и в других регионах Беларуси. В Минске горожане сообщали об упавших деревьях, а в Гомельской области порывистый ветер ломал и сносил деревья, заборы, столбы и светофоры.