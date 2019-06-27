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В Могилевской области девять населенных пунктов пострадали из-за сильного ветра
28.06.2019 08:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилевской области за минувшие сутки пострадали девять населенных пунктов: ветер достигал 23 метров в секунду. Об этом
От порывов сильного ветра пострадали девять населенных пунктов в Бобруйском, Кировском и Славгородском районах.
«Повреждены кровли 22 сельскохозяйственных, 5 жилых домов. Материальный ущерб устанавливается. Подразделения МЧС совершили 15 выездов на уборку упавших деревьев», — рассказали в ведомстве.
Напомним, 27 июня непогода разбушевалась и в других регионах Беларуси. В Минске горожане
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«Повреждены кровли 22 сельскохозяйственных, 5 жилых домов. Материальный ущерб устанавливается», - рассказали в МЧС.
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