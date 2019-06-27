Плата за право заключения договоров аренды земельных участков в Беларуси с 2020 года будет снижена

Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января 2020 года будет снижена плата за право заключения договоров аренды земельных участков. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №422 от 25 июня 2019 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Постановление вводит новую шкалу коэффициентов к кадастровой стоимости земельных участков для расчета платы за право заключения договоров аренды земельных участков, предоставляемых без проведения аукциона на право заключения таких договоров. В частности, установлен максимальный размер коэффициента 0,25 для срока аренды участка в 99 лет и равномерный (линейный) шаг между смежными коэффициентами на всем протяжении шкалы. Таким образом, в целом размер платы уменьшается в два раза и в расчете на один год аренды будет одинаков (0,0025 от кадастровой стоимости) независимо от срока аренды.

"Документ принят в целях повышения доступности долгосрочной аренды земельных участков, - пояснили корреспонденту БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу. - Разработка и принятие этого нормативного правового акта стали одним из результатов совместной работы представителей государственных органов и общественных объединений, выражающих интересы белорусских предпринимателей, а также реализации предложений Совета по развитию предпринимательства, решения общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при Государственном комитете по имуществу".

Принятое постановление позволяет уменьшить взимаемую плату за право заключения договоров аренды земельных участок, предоставляемых без проведения аукциона, а также начальную цену права заключения договоров аренды земельных участков в случае их предоставления по результатам проведения аукциона. Как отмечается, это будет способствовать повышению привлекательности предметов аукционов и активности их потенциальных участников, а также заключению договоров аренды земельных участков на длительный срок.-0-