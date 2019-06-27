Жара и урожай, Лукашенко и частный бизнес и тонны еды для спортсменов - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Жара спала, вчера гораздо комфортнее на улице было. Сегодня и завтра нас ждет прохладная погода. В Европе сейчас люди страдают от высоких температур, синоптики говорят, что и до нас эта жара доберется. Чего ждать? Как бы такая погода на урожае не отразилась. Узнали, какие прогнозы дают специалисты . Кстати, на сегодня снова объявлено штормовое предупреждение , вон вчера на Гомельщине непогода крыши срывала и столбы валила, а в Могилеве было страшно красиво .

ВАЖНОЕ

Вчера вышел новый текст спецпроекта «Четверть века» . Он про отношения Александра Лукашенко и частного бизнеса . За это время в риторике первого президента предприниматели эволюционируют от «вшивых блох» до «яйцеголовых». В рейтинге Doing Business Беларусь поднимается c «донного» 109-го места до топ-40 самых удобных для ведения бизнеса стран мира. За это время полностью «уничтожаются» белорусские олигархи, подчиняется «красный директорат» и создается почва для самой массовой бизнес-эмиграции в истории страны.





Под Оршей заработала полусекретная экономическая зона . Резиденты получат весомые налоговые льготы. Документ, на основании которого заработала ОЭЗ, не опубликован. Рассказываем, что там будет .

. Резиденты получат весомые налоговые льготы. Документ, на основании которого заработала ОЭЗ, не опубликован. Рассказываем, . Минобороны намерено добиваться зачета срока службы в страховой пенсионный стаж . Учитывая, что к 2025 году белорусам нужно будет отработать с уплатой страховых взносов 20 лет, то это неплохая инициатива. Еще бы учебу в вузе и декретный отпуск под шумок тоже засчитали.

. Учитывая, что к 2025 году белорусам нужно будет отработать с уплатой страховых взносов 20 лет, то это неплохая инициатива. Еще бы учебу в вузе и декретный отпуск под шумок тоже засчитали. Следствие отказало родителям погибшего в Могилеве молодого инспектора ГАИ Евгения Потаповича в эксгумации тела сына . Потерпевшими по делу родителей не признают — только свидетелями. Отец парня направил обращения в Генеральную прокуратуру и Администрацию президента.

Евгения Потаповича в . Потерпевшими по делу родителей не признают — только свидетелями. Отец парня направил обращения в Генеральную прокуратуру и Администрацию президента. В Украине президент Владимир Зеленский заявил, что узнает о действиях страны на внешнеполитическом поле из новостей. Президента возмутило то, что глава МИД не посоветовался с ним по поводу ответа на ноту РФ о судьбе украинских моряков. Чтобы высказать возмущение, Зеленский даже брифинг устроил. В конце своего выступления он обратился к Путину . Так мог ли глава МИД действовать без согласования с президентом? Кстати, министр взял и опубликовал дипломатическую переписку с Москвой. Ну, а Путин дал большое интервью перед саммитом G20. Рассказал о самом большом преступлении на земле , прокомментировал ситуацию в Венесуэле , высказался о Трампе .

О СПОРТЕ

Посчитаем медали, которые наши спортсмены завоевали в четверг на II Европейских играх . Марина Литвинчук заполучила золото в байдарке-одиночке на дистанции 5000 м. Белорусские байдарочники и каноисты завоевали в Заславле 4 награды (2 золота и 2 серебра) на дистанции 200 м. Артем Козырь и Елена Ноздрева под ветер и проливной дождь выиграли заезды в каноэ-одиночке . Спортсмены рассказали нам , как готовились, переживали и выступали. Кстати, на соревнованиях в Заславле был и президент вместе с младшим сыном Николаем. Две бронзовые медали в копилку страны принесли борец Александр Гуштын и велогонщик Евгений Королек . И обязательно не забудьте посмотреть лучшие фото спортивного дня.

. заполучила золото в байдарке-одиночке на дистанции 5000 м. Белорусские байдарочники и каноисты завоевали в Заславле 4 награды (2 золота и 2 серебра) на дистанции 200 м. Артем Козырь и Елена Ноздрева под ветер и проливной дождь . Спортсмены , как готовились, переживали и выступали. Кстати, на соревнованиях в Заславле вместе с младшим сыном Николаем. Две бронзовые медали в копилку страны принесли и велогонщик . И обязательно не забудьте посмотреть спортивного дня. Помните, белорусских легкоатлетов возмутил формат легкоатлетических соревнований на Европейских играх? Им ответил Вадим Девятовский . Он, напомним, глава Белорусской федерации легкой атлетики. Девятовский рассказал, кто придумал такой формат и почему он не оказывает на спортсменов давление из-за разразившегося скандала. Наоборот — защищает их.

на Европейских играх? Им . Он, напомним, глава Белорусской федерации легкой атлетики. Девятовский рассказал, кто придумал такой формат и почему он не оказывает на спортсменов давление из-за разразившегося скандала. Наоборот — защищает их. В Студенческой деревне сейчас живут спортсмены, тысячи спортсменов и членов команд из разных стран. Как же их кормят? Побывали в огромной столовой. На выбор атлетов представлены блюда европейской, белорусской, азиатской и халяльной кухни. Отдельно есть линия гриль, пасты и пиццы. Пользуются популярностью блюда белорусской кухни (мы бы от драников тоже сейчас не отказались). В один из дней в основной столовой приготовили 11,5 тонны еды. Сами посмотрите, как все аппетитно выглядит.





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Все новости четверга, 27 июня

Кстати. Вчера на ж/д вокзале… играл президентский оркестр. Это было необычно и красиво. Мы сняли видео , чтобы вы ничего не пропустили. Хорошего дня! В пятницу всегда легче работать, ведь завтра выходной. А чтобы не заскучать этим серым утром, пройдите тест по истории Беларуси (не волнуйтесь, все в рамках школьной программы).

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