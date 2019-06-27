Жара и урожай, Лукашенко и частный бизнес и тонны еды для спортсменов - все за вчера

Вчера вышел новый текст спецпроекта «Четверть века». Он про отношения Александра Лукашенко и частного бизнеса. За это время в риторике первого президента предприниматели эволюционируют от «вшивых блох» до «яйцеголовых». В рейтинге Doing Business Беларусь поднимается c «донного» 109-го места до топ-40 самых удобных для ведения бизнеса стран мира. За это время полностью «уничтожаются» белорусские олигархи, подчиняется «красный директорат» и создается почва для самой массовой бизнес-эмиграции в истории страны.
Под Оршей заработала полусекретная экономическая зона. Резиденты получат весомые налоговые льготы. Документ, на основании которого заработала ОЭЗ, не опубликован. Рассказываем, что там будет.
Минобороны намерено добиватьсязачета срока службы в страховой пенсионный стаж. Учитывая, что к 2025 году белорусам нужно будет отработать с уплатой страховых взносов 20 лет, то это неплохая инициатива. Еще бы учебу в вузе и декретный отпуск под шумок тоже засчитали.
Следствие отказало родителям погибшего в Могилеве молодого инспектора ГАИ Евгения Потаповича в эксгумации тела сына. Потерпевшими по делу родителей не признают — только свидетелями. Отец парня направил обращения в Генеральную прокуратуру и Администрацию президента.
В Украине президент Владимир Зеленский заявил, что узнает о действиях страны на внешнеполитическом поле из новостей. Президента возмутило то, что глава МИД не посоветовался с ним по поводу ответа на ноту РФ о судьбе украинских моряков. Чтобы высказать возмущение, Зеленский даже брифинг устроил. В конце своего выступления он обратился к Путину. Так мог ли глава МИД действовать без согласования с президентом? Кстати, министр взял и опубликовал дипломатическую переписку с Москвой. Ну, а Путин дал большое интервью перед саммитом G20. Рассказал о самом большом преступлении на земле, прокомментировал ситуацию в Венесуэле, высказался о Трампе.
О СПОРТЕ
Посчитаем медали, которые наши спортсмены завоевали в четверг на II Европейских играх. Марина Литвинчук заполучила золото в байдарке-одиночке на дистанции 5000 м. Белорусские байдарочники и каноисты завоевали в Заславле 4 награды (2 золота и 2 серебра) на дистанции 200 м. Артем Козырь и Елена Ноздрева под ветер и проливной дождь выиграли заезды в каноэ-одиночке. Спортсмены рассказали нам, как готовились, переживали и выступали. Кстати, на соревнованиях в Заславле был и президент вместе с младшим сыном Николаем. Две бронзовые медали в копилку страны принесли борец Александр Гуштын и велогонщик Евгений Королек. И обязательно не забудьте посмотреть лучшие фото спортивного дня.
Помните, белорусских легкоатлетов возмутилформат легкоатлетических соревнований на Европейских играх? Им ответил Вадим Девятовский. Он, напомним, глава Белорусской федерации легкой атлетики. Девятовский рассказал, кто придумал такой формат и почему он не оказывает на спортсменов давление из-за разразившегося скандала. Наоборот — защищает их.
В Студенческой деревне сейчас живут спортсмены, тысячи спортсменов и членов команд из разных стран. Как же их кормят? Побывали в огромной столовой. На выбор атлетов представлены блюда европейской, белорусской, азиатской и халяльной кухни. Отдельно есть линия гриль, пасты и пиццы. Пользуются популярностью блюда белорусской кухни (мы бы от драников тоже сейчас не отказались). В один из дней в основной столовой приготовили 11,5 тонны еды. Сами посмотрите, как все аппетитно выглядит.
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Вы же помните, что у нас есть ИТ-рота? Узнали, как служба идет, ведь с момента первого призыва прошло чуть больше семи месяцев, и первые «дембеля» уже дома. Говорят, конкурс в роту большой, призывники сами просятся. Читайте, с чем столкнулись бойцы штатного армейского подразделения, чему научились и как проходила их служба.
В сталинке на улице Стахановской в Минске прошлой ночью обвалилась часть потолка. В квартире, где произошло ЧП, живут две девушки. Ох, и натерпелись они страха, когда с потолка ручьем текла вода с цементом. Съездили и посмотрели, как обстоят дела при свете дня. А в другой сталинке, в центре столицы, свои проблемы. Там рядом собираются строить многоэтажку. Почему местные против, читайте в нашем материале.
Важный текст о том, как заметить «знаки беды» у близкого человека. Поговорили с экспертом о том, кто предрасположен к суицидам, выше ли риски в военизированных структурах и как часто случаются суициды, замаскированные под убийство, как, по одной из версий, произошло в случае с могилевским сотрудником ГАИ.
В Гомеле работает старейший в Беларуси тренер по скалолазанию. Валерию Отчику в августе исполнится 78. Из них 58 лет он в скалолазании. Он вырастил не одного чемпиона, да и сам не раз поднимался на пьедестал. У него в запасе столько интересных историй из жизни. Тренер говорит, что раньше было лучше, потому что скалолазов поддерживали, а сейчас они никому не нужны.
Кстати. Вчера на ж/д вокзале… играл президентский оркестр. Это было необычно и красиво. Мы сняли видео, чтобы вы ничего не пропустили. Хорошего дня! В пятницу всегда легче работать, ведь завтра выходной. А чтобы не заскучать этим серым утром, пройдите тест по истории Беларуси (не волнуйтесь, все в рамках школьной программы).
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