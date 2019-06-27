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Амнистия в связи с 75-летием освобождения Беларуси коснется около 6 тыс. осужденных
28.06.2019 08:48 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
28 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. По предварительным данным, амнистия в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков коснется около 6 тыс. осужденных. Об этом сегодня в парламенте сообщил министр внутренних дел Юрий Караев, передает корреспондент БЕЛТА.
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28 июня, Минск /Корр.БЕЛТА/. По предварительным данным, амнистия в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков коснется около 6 тыс....
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