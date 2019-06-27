Кто заказывал похолодание? Держите! Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

Погода, конечно, не перестает нас удивлять: то жара, то мини-смерчи , то практически рябиновые ночи в начале лета (вы же видели эту страшно красивую грозу? ). Сегодня в Могилеве тоже ожидаются дожди, а в выходные — скачки температуры, солнце и порывистый ветер. На следующей неделе, по предварительным данным, температура воздуха также будет нестабильной.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Сегодня весь день прогнозируют пасмурную погоду, дожди и грозу. А еще похолодание — максимальная температура воздуха составит +16°С.

В субботу, 29 июня, будет все еще прохладно — +13…+17°С, но уже облачно с прояснениями. Дождь если и будет, то небольшой и ближе к ночи. Весь день прогнозируют порывистый ветер до 15 м/с.

В воскресенье, 30 июня, уже потеплеет до +17…+23°С. Погода будет ясной, ветреной — только в середине суток.

Жара внезапно накроет Могилев в понедельник. Прогнозируют до +31°С и безоблачное небо. А еще — порывистый ветер весь день.

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