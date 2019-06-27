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В Витебске преследователя, изуродовавшего жертву, осудили на 14 лет
28.06.2019 08:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске суд вынес приговор мужчине, который изуродовал свою жертву. Он преследовал свою бывшую девушку два месяца, а затем попытался убить. Ее спасло только то, что она притворилась мертвой. О наказании для преследователя
Судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда назначила наказание в виде лишения свободы на срок четырнадцать лет и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима, а также удовлетворила исковое требование потерпевшей о взыскании морального вреда в сумме 50 000 рублей", — говорится в заявлении ведомства.
Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.
Напомним, 45-летний мужчина два месяца
14 октября прошлого года он
«Причиненные потерпевшей телесные повреждения в своей совокупности специалисты отнесли к тяжким по признакам опасности для жизни и неизгладимого обезображения лица, образовавшиеся рубцы признали неизгладимыми», — рассказывали в прокуратуре.
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Суд также удовлетворил исковое требование потерпевшей о взыскании морального вреда в сумме 50 000 рублей.
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