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В Витебске преследователя, изуродовавшего жертву, осудили на 14 лет

28.06.2019 08:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске суд вынес приговор мужчине, который изуродовал свою жертву. Он преследовал свою бывшую девушку два месяца, а затем попытался убить. Ее спасло только то, что она притворилась мертвой. О наказании для преследователя рассказала пресс-служба Генпрокуратуры.

Судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда назначила наказание в виде лишения свободы на срок четырнадцать лет и три месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях строгого режима, а также удовлетворила исковое требование потерпевшей о взыскании морального вреда в сумме 50 000 рублей", — говорится в заявлении ведомства.

Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Напомним, 45-летний мужчина два месяца преследовал свою бывшую девушку. Он угрожал ей, пытался напасть на нее на улице, а закончилось преследование расправой.

14 октября прошлого года он набросился на женщину неподалеку от одной из витебских школ. Он 10 раз ударил ее ножом в область лица и тела. Женщина пыталась сопротивляться, но потом притворилась мертвой, а обвиняемый сбежал.

«Причиненные потерпевшей телесные повреждения в своей совокупности специалисты отнесли к тяжким по признакам опасности для жизни и неизгладимого обезображения лица, образовавшиеся рубцы признали неизгладимыми», — рассказывали в прокуратуре.

 
Теги: Витебск
 
 
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Суд также удовлетворил исковое требование потерпевшей о взыскании морального вреда в сумме 50 000 рублей.
 
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