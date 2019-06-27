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На свободу выйдет больше 6 тысяч человек. Парламент проголосовал за проведение амнистии

28.06.2019 08:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня депутаты сразу в двух чтениях приняли закон «Об амнистии». Ее планируют провести к 75-летию освобождения Беларуси.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Документ в парламенте представлял новый министр внутренних дел Юрий Караев.

Напомним, основное новшество амнистии-2019 в том, что всем несовершеннолетним сократят срок наказания на два года либо освободят от уголовной ответственности. Также раньше лицам, осужденным за коррупционные преступления, уменьшали по амнистии наказание на год — а в этот раз они вообще не попадают под амнистию.

На амнистию в этом году могут рассчитывать те, кто полностью погасил ущерб и хорошо характеризовался во время отбывания наказания. Она будет действовать в течение 9 месяцев, раньше процедура длилась 6 месяцев.

Амнистия в этом году коснется и осужденных по «наркотической статье». От наказания частично, сроком на один год, будут освобождены осужденные к ограничению или лишению свободы. Например, под эту статью законопроекта попадают те, кому вынесены приговоры по ч.1, 2, 3 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств). Несовершеннолетним срок отбывания наказания по ст. 328 УК также сократят на два года.

Несколько категорий граждан полностью освободят от уголовной ответственности.

Также могут освободить от отбывания наказания тех, кто отбыл не менее одной трети назначенного срока по статьям Кража (ч.3 и ч.4 ст. 205), Мошенничество (ч.3 и ч.4 ст. 209) — за исключением лиц, совершивших преступление в составе организованной группы, Присвоение либо растрата (ч. 3 и ч. 4 ст. 211), Хищение путем использования компьютерной техники (ч. 3 ст. 212), Незаконная предпринимательская деятельность (ч. 3 ст. 233), Лжепредпринимательство (ч. 2 ст. 234).

Амнистия не коснется осужденных за убийство (ч. 2 ст. 139), изнасилование (ч. 2, 3 ст. 166), половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ч. 2 ст. 168), пьяные ДТП с погибшими и пострадавшими (ч.4,5 ст. 317), повторная в течение года «пьянка» за рулем (ст. 317−1), измена государству, шпионаж, клевета в отношении президента (ст. 356−362, 367) получение безвозмездной иностранной помощи в нарушение законодательства (ст. 369−2), нарушение порядка организации или проведение массовых мероприятий (ст. 369−3), злоупотребление властью или служебными полномочиями (ст. 421−422, ч.2 и ч. 3 ст. 424), бездействие должностного лица (ч. 2 и ч. 3 ст. 425), превышение власти или служебных полномочий (ч. 2 и ч. 3 ст. 426) и пр.

Подробнее о том, кого коснется амнистия-2019, читайте тут.

Как рассказал министр внутренних дел Юрий Караев, по амнистии на свободу из исправительных учреждений закрытого типа выйдут 6 тысяч человек, 685 — из учреждений открытого типа.

 
 
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Сегодня депутаты сразу в двух чтениях приняли закон «Об амнистии». Ее планируют провести к 75-летию освобождения Беларуси.
 
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