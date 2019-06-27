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Депутаты приняли законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси

28.06.2019 09:02 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Депутаты приняли законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси
Фото из архива

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей приняла сегодня на заседании в первом и втором чтениях законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, передает корреспондент БЕЛТА. 

Законопроект разработан по поручению Президента. "В Беларуси всегда применяется принцип гуманизма в отношении лиц, отбывающих наказание. Государство не только карает, но и дает возможность исправившимся осужденным досрочно освободиться от отбывания наказания", - сказал, представляя документ в парламенте, министр внутренних дел Юрий Караев.

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Теги: Минск
 
 
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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей приняла сегодня на заседании в первом и втором чтениях законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения...
 
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