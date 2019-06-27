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Осторожно, холодает! Погода в Гомеле в выходные

28.06.2019 09:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Июнь, похоже, решил сжалиться над гомельчанами и подарить в последние дни месяца долгожданную прохладу. Но опять переборщил. Не забывайте зонты и кофты.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Итак, по данным pogoda.by, в эту субботу в Гомеле ожидается всего +19 ºС и северный ветер порывами 16 м/с, возможен дождь.

В воскресенье тоже ветренно, но уже +25 ºС, вероятность осадков сохранится.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гомель
 
 
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Июнь, похоже, решил сжалиться над гомельчанами и подарить в последние дни месяца долгожданную прохладу.
 
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