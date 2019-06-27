Осторожно, холодает! Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

Июнь, похоже, решил сжалиться над гомельчанами и подарить в последние дни месяца долгожданную прохладу. Но опять переборщил. Не забывайте зонты и кофты.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Итак, по данным pogoda.by, в эту субботу в Гомеле ожидается всего +19 ºС и северный ветер порывами 16 м/с, возможен дождь.

В воскресенье тоже ветренно, но уже +25 ºС, вероятность осадков сохранится.

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