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Осторожно, холодает! Погода в Гомеле в выходные
28.06.2019 09:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Июнь, похоже, решил сжалиться над гомельчанами и подарить в последние дни месяца долгожданную прохладу. Но опять переборщил. Не забывайте зонты и кофты.
Итак,
В воскресенье тоже ветренно, но уже +25 ºС, вероятность осадков сохранится.
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Июнь, похоже, решил сжалиться над гомельчанами и подарить в последние дни месяца долгожданную прохладу.
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