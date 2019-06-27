«Бедные грядочки». В Ошмянах сильный град разбивал даже стекла авто

Источник материала: Tut.by

В Ошмянах прошел сильный град. Горожане в соцсетях делились снимками природного явления.



Фото: Татьяна Черняк

Градины были большими — до 4 сантиметров. Жители Ошмян говорят, что ждали дождь, а дождались града, который побил посевы, повредил крыши домов и даже разбил стекла авто.

— Бедные грядочки, — комментировали фотографии пользователи социальных сетей.

Впрочем, дождь все-таки в Ошмянах был. Правда, прошел местами.



Фото: Татьяна Черняк