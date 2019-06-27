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«Бедные грядочки». В Ошмянах сильный град разбивал даже стекла авто
28.06.2019 09:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Ошмянах прошел сильный град. Горожане в соцсетях делились снимками природного явления.
Градины были большими — до 4 сантиметров. Жители Ошмян говорят, что ждали дождь, а дождались града, который побил посевы, повредил крыши домов и даже разбил стекла авто.
— Бедные грядочки, — комментировали фотографии пользователи социальных сетей.
Впрочем, дождь все-таки в Ошмянах был. Правда, прошел местами.
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Град был большим - крупинки достигали 4 сантиметров. Жители Ошмян говорят, что ждали дождь, а дождались града, который побил посевы, повредил крыши домов и стекла...
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