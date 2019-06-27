ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Бедные грядочки». В Ошмянах сильный град разбивал даже стекла авто

28.06.2019 09:21 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Ошмянах прошел сильный град. Горожане в соцсетях делились снимками природного явления.


Фото: Татьяна Черняк

Градины были большими — до 4 сантиметров. Жители Ошмян говорят, что ждали дождь, а дождались града, который побил посевы, повредил крыши домов и даже разбил стекла авто.

 — Бедные грядочки, — комментировали фотографии пользователи социальных сетей.


Фото: Александр Биницевич

Фото: Юра Суровец

Впрочем, дождь все-таки в Ошмянах был. Правда, прошел местами.


Фото: Татьяна Черняк

Фото: Татьяна Черняк
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Град был большим - крупинки достигали 4 сантиметров. Жители Ошмян говорят, что ждали дождь, а дождались града, который побил посевы, повредил крыши домов и стекла...
 
Новости дня
Новости общества
 
2 июля нотариусы проконсультируют бесплатно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Герой працы
Нясвижскiя навiны
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика