БРСМ готовится к дню вышиванки

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Проект включает в себя целый ряд отдельных мероприятий, неизменным атрибутом которых является национальный орнамент. "Это арт-парад "Пад сцягам з вышыванкай", "Беларускі кірмаш", выставки-презентации агроусадеб "Запрашаем да нас", организация работы салона белорусского орнамента под открытым небом "Родныя ўзоры", интерактивных площадок "Народныя гульні", мастер-классов "Горад майстроў", творческие программы "#Я люблю Беларусь" и флешмоб "Пацалунак у вышыванцы". В этом году все наши наработки планируем использовать при проведении праздников вышиванки в регионах страны и организовать их с учетом местных традиций и колорита", - рассказала Александра Луговская. День вышиванки союз молодежи реализует уже в четвертый раз. Проект направлен на формирование гражданско-патриотической культуры молодежи и сохранение национальных традиций. "