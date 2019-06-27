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Слово дал – сдержи, обещал – сделай

28.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По первому адресу местных жителей волновали вырубленные деревья во время проведения теплосетями ремонтных работ, пострадавшая зеленая зона, разбитый асфальт, покосившиеся скамейки, а также небезопасная детская игровая площадка. Во втором случае после замены тепловых сетей работники ЖКХ забыли навести там порядок. Как результат – во дворе разбиты асфальт и тротуарная дорожка, а на месте некогда ухоженного палисадника лежат бетонные плиты. К просьбам людей благоустроить дворы сотрудники УП «Жилье», увы, оказались глухи.
Как сообщил корреспонденту «А» исполняющий обязанности заместителя директора по жилищным вопросам УП «Жилье» В.Д. Черняк, во дворе дома №75 по ул. Гагарина благоустройство мест, где проводились работы по замене тепловых сетей, будет выполнено до 15 августа нынешнего года. Во дворе дома №96 по ул. Труда благоустройство планируется произвести до 30 июня, после чего в срок до 15 июля работники приведут в надлежащий вид детскую площадку.

Маргарита СТРАЖЕВИЧ

 
 
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В №23 от 5 июня мы рассказывали о коммунальных недочетах, существующих во дворе дома №96 на ул. Труда и во дворе дома №75 на ул. Гагарина.
 
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