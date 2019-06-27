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Чтобы отдых на природе не был омрачен трагедией и не нанес урон природе

28.06.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Сельскохозяйственные палы и умышленное выжигание сухой растительности – привычное поведение отдельных жителей региона. Такая экологическая безграмотность, а также пренебрежение требованиями пожарной безопасности и природоохранного законодательства несут угрозы здоровью людей и сохранению живой природы.
– Елена Николаевна, в народе прочно укоренился миф о благоприятном воздействии палов на окружающую среду. Люди ошибочно полагают, что таким образом можно оперативно навести порядок на участке и ускорить рост молодой травы…
– Прошлогодняя трава – это отдельная экосистема. Отмершая растительная биомасса служит источником гумуса, почвенного плодородия и основой для новой жизни. Палы снижают биоразно-образие и почвенное плодородие, нарушают естественное природное равновесие и способствуют распространению болезней и вредителей растений. Кроме того, в результате выжигания происходит деградация растительного покрова, обедняется его видовой состав. В огне погибают семена цветковых растений, сорняки же, наоборот, имея мощные корневища, выживают, и увеличивается их численность. Таким образом, вместо цветущего разнотравья появляется бурьян. При сильном травяном пожаре гибнут практически все живые организмы, живущие в сухой траве или на поверхности почвы. Кто-то сгорает, кто-то задыхается в дыму. При пожарах в атмосферу выделяется большое количество ядовитого дыма, а сопутствующая палам практика сжигания мусора, в частности, хлорсодержащего пластика (например, ПВХ), является прямым источником попадания в воздух опасных стойких органических соединений загрязнителей. Эти вещества обладают чрезвычайно высокой токсичностью и воздействуют на иммунную систему человека. Также немало примеров, когда брошенная в сухую траву зажженная спичка приводила к пожару и гибели
людей.
– Какова ответственность за подобные действия?
– Выжигание сухой растительности либо непринятие мер по ликвидации палов в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях влечет наложение штрафа в размере от 10 до 40 базовых величин. В исключительных случаях нарушителей привлекают к уголовной ответственности.
Чтобы отдых на природе доставил удовольствие, тщательно продумайте меры безопасности. Не оставляйте после себя непотушенные костры и окурки, а также стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и могут вызвать возгорание травы, моха). Не разводите костры в траве, не оставляйте огонь без присмотра. Если вы заметили пожар, не проходите мимо. Огонь можно залить водой, засыпать землей. И не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что пламя не разгорится снова. При невозможности потушить пожар своими силами отходите в безопасное место и сообщайте о возгорании в МЧС по тел. 101.

 
 
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