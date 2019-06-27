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МЧС-20: истории, судьбы, спасения…

28.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

МЧС-20: истории, судьбы, спасения…

Дело моей жизни

За 24 года внутренней службы Алексей Буйнич из д. Ворони ни разу не пожалел о своем решении стать спасателем.
Родился Алексей Викторович в д. Ворони. После восьмилетки учился в Столинском профессионально-техническом училище. Получил специальности газоэлектросварщика и водителя. После окончания училища его призвали в армию.
– После демобилизации устроился на работу в колхоз, где некоторое время работал водителем, – рассказывает Алексей Викторович. – А в 1995 году начали формироваться пожарные аварийно-спасательные посты. Тогда мне предложили работу водителем на посту в Воронях.
Столько лет прошло, а перед глазами бойца МЧС мелькают жуткие картины служебной деятельности… Очередной вызов, пожар, спасение человека … Только потом приходит понимание, что мог не вернуться с очередного боевого задания.
Совместно с коллегами Алексей Буйнич стал своего рода ангелом-хранителем, и уж точно спасителем, как минимум четырем жителям района. Люди после такого потрясения, когда немного успокоятся, придут в себя, а также их родственники, безусловно, выражают благодарность своим спасителям. Но Алексей Викторович не считает, что сделал что-то героическое, ведь он выполнял свою работу, с коллегами решали первостепенную задачу – спасти человека. Вспоминает Алексей Буйнич, как в 2014 году заступил в смену и поступил тревожный звонок. Тогда удалось спасти самую старшую жительницу деревни Ворони, а в 2016 году в аг. Струга вынесли из помещения, охваченного огнем, мужчину, который уже был без сознания… Ольманы. В доме находился человек. Огонь распространился по всему зданию. Горела крыша. И только, когда спасатели-пожарные передали потерпевшего подоспевшим работникам скорой, пришло понимание, насколько было опасно для них самих…
– Но в такой момент отключаешься от внешнего мира, – рассказывает спасатель. – Думаешь лишь о происходящем. Главное – это чья-то жизнь.
Алексей Буйнич отмечает, что раньше в случае чрезвычайной ситуации работники МЧС использовали лом, вилы, лопату. Локализовали все последствия пожара вручную. Сегодня используется современное пожарно-техническое и аварийно-спасательное оборудование, что значительно облегчает труд и позволяет качественно решить задачу.
В 2012 году Алексей Викторович был назначен начальником поста, а после оптимизации в 2016 году — старшим водителем ПАСЧ № 1, что расположена в г. Столине. На плечи спасателя легли обязанности по техническому оснащению и бесперебойной работе всей аварийно-спасательной техники.
Мужчина говорит, что трудно тушить торфяники. Когда возник пожар в Полесском лесхозе, бойцы МЧС буквально жили там все пять дней. От высоких температур перегревалась техника, привозили необходимые детали, на месте ремонтировали, доставляли топливо, но не отступали…
За время работы в Столинском РОЧС Алексей Буйнич не раз поощрялся за многолетний и добросовестный труд. В 2015 году награжден нагрудным знаком «Отличник Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь», в 2017 – медалью «За безупречную службу III степени», в 2019 – Грамотой МЧС Республики Беларусь.
С пониманием к специфике работы мужа относится Татьяна Григорьевна.
По стопам отца пошли сыновья. Оба работают в Минске в Ленинском районном отделе по чрезвычайным ситуациям. Виктор – начальник дежурной смены, а Евгений – спасатель-пожарный. Дочь Юлия живет в Ивацевичах. Она связала свою жизнь с медициной.
Отрадой для дедушки с бабушкой являются две внучки, которые с радостью гостят в Воронях.
В свободное время Алексей Викторович увлекается ремонтом техники, сварочными работами. Пристрастие Татьяны Григорьевны – кулинария. Вместе хлопочут на приусадебном участке.
Хорошие взаимоотношения царят и на рабочем месте, что немаловажно для спасателя. С благодарностью вспоминает надежное плечо своих боевых товарищей – бывшего начальника отдела Дмитрия Бондарчука, бывшего начальника части Александра Дульского, бывшего начальника поста № 17 в р. п. Речица Валентина Гречко. Молодым коллегам, которые только делают первые шаги в профессию, Алексей Буйнич желает крепкого здоровья и терпения, не бояться трудностей, ибо они все преодолимы, и смело идти вперед.
Людмила КАСПЕРОВИЧ
Фото автора

 
Теги: Минск
 
 
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Дело моей жизни За 24 года внутренней службы Алексей Буйнич из д. Ворони ни разу не пожалел о своем решении
 
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