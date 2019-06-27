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Молодёжь – потенциал и инвестиции в будущее

28.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Молодёжь – потенциал и инвестиции в будущее
25 июня в Столинском аграрно-экономическом колледже состоялось чествование победителей, призеров и участников международных, республиканских, областных конкурсов, конференций, олимпиад и других массовых мероприятий.

За 2018-2019 учебный год учащиеся колледжа завоевали много наград международного уровня: один диплом абсолютного победителя, четыре диплома первой степени, два – второй, четыре – третьей, 14 дипломов участника, два диплома в категории «Методический подход» и 34 сертификата участника. Достойно выступили на республиканском уровне: один диплом финалиста, по семь дипломов первой и второй степени, восемь – третьей степени. По одному диплому завоевали конкурсанты в номинации «Воля к победе», «Лучший социальный проект» и «Лучший коммерческий проект». Похвально, что 41 учащийся получил сертификат профессионального бухгалтера организации малого бизнеса. На счету у колледжа три диплома и 50 сертификатов участника на республике. Заметили наших ребят и во время проведения областных мероприятий. На их счету три диплома первой степени и три диплома второй степени.
Почетными гостями встречи стали декан кафедры высшей математики и информационных технологий, кандидат экономических наук Полесского государственного университета Людвиг Володько и доцент факультета «Экономика и бизнес», кандидат экономических наук учреждения Ольга Володько. Представители вуза рассказали о поступлении в учреждение, ответили на вопросы учащихся и выпускников колледжа. Людвиг Павлович поднял проблему, с которой сталкиваются молодые люди после окончания учебных заведений. Перед ними стоит выбор: остаться работать в стране или последовать за тенденцией, которая сложилась в последние годы, и уехать за рубеж? Он посоветовал присутствующим реализовать свои возможности у себя на родине, ибо для этого сегодня создаются все необходимые условия. О том, что к 2030 году изменится перечень профессий, уйдут некоторые специальности, на смену им появятся совершенно иные, ведь в современном мире лидирующие позиции занимают компьютерные технологии, которые постоянно совершенствуются, рассказала Ольга Владимировна. Она посоветовала молодым людям не бояться экспериментировать, идти в ногу со временем и смело заявлять о себе.
Поздравили молодежь методист учреждения Анна Кулага, представитель проф-кома учащихся Мария Мороз и главный специалист районного комитета ОО «БРСМ» Татьяна Дежурко, которая вручила грамоты за активное участие в деятельности организации Владиславу Пурасу, Ирине Бушкевич, Валерии Каплатой и Владимиру Шоломицкому.
Благодаря талантливым ребятам и правильному подходу к ним со стороны педагогического коллектива, Столинский аграрно-экономический колледж добивается значительных успехов не только в области, но и в республике. Здесь уверены, что молодежь – потенциал и инвестиции в будущее.
Людмила КАСПЕРОВИЧ
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25 июня в Столинском аграрно-экономическом колледже состоялось чествование победителей, призеров и участников международных, республиканских, областных...
 
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