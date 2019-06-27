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Добежать до мечты

28.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Добежать до мечты
Ты уже видишь финишную черту, до которой остаётся всего несколько метров. Твои силы на пределе, но продолжаешь бороться. Ещё один шаг – и ты у цели. Это невероятное чувство огромной усталости, но вместе с тем неимоверная радость.

У Никиты Андрейковца было много финишей, и каждый он помнит в мельчайших деталях. Он – наш земляк, родился в деревне Высокое. Обладая незаурядными спортивными данными, начал заниматься в секции лёгкой атлетики Давид-Городокской детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера Анатолия Пашкевича.
На одних из соревнований способного юношу заметил тренер Брестского областного училища олимпийского резерва Василий Дубойский и предложил ему перейти учиться к ним в училище.
Никита сразу засомневался, ведь был очень привязан к семье и родному дому. К тому же он являлся одним из лучших учеников 8 «А» класса Давид-Городокской средней школы № 2, которому очень хорошо давались как точные, так и гуманитарные науки. А ещё, будучи самым старшим из троих детей, был незаменимым помощником для родителей. Но тренер не отступал. Как аргумент звучала фраза: такие физические данные просто нельзя закопать в землю.
– Помню, когда позвонил своей маме и рассказал, что мне предлагают учиться в Бресте, то услышал… молчание в трубке. Я понял: мама просто ошарашена этой новостью, – с улыбкой вспоминает Никита. – Безусловно, родители знали, что я люблю спорт, занимаюсь бегом, но что это так далеко зайдёт, не ожидали. Честно сказать, не ожидал и я. На тот момент, будучи ещё совсем подростком, подумал: ну позанимаюсь, а если не понравится, то уйду. Родители, правда, собирали меня в путь с тревогой. Ведь я для них был совсем ещё ребёнком, особенно мама волновалась. Сейчас, вспоминая тот момент, я ни капли не сомневаюсь, что сделал правильный выбор. Да, было тяжело сначала. Да, пришлось ко многому привыкать. Да, хотелось остановиться на полпути и вернуться обратно. Но я горд собой, что не сделал этого. Со временем появились друзья, интересные увлечения. Несмотря на то, что большую часть времени я проводил на стадионе, моя учёба не пострадала. Учителя всегда шли нам навстречу. Они понимали, что нереально выучить параграф, если вчера приехал с соревнований. Но я и сам не халтурил, понимая, что знания, в первую очередь, нужны мне, а не педагогам. Поэтому мой балл остался практически таким же, как я и пришёл – 8,8.
Хочу сказать спасибо своему первому тренеру Анатолию Константиновичу, с которым всегда поддерживаем связь. Приятно видеть, как он переживает за меня. Повезло мне и с нынешним тренером Василием Владимировичем. Иногда мне кажется, что он знает обо мне даже больше, чем я сам. Тренер очень заботится о своих подопечных. Следит, чтобы не рис-ковали своим здоровьем, особенно перед соревнованиями. Даже в футбол играть не разрешается, чтобы избежать травм. У нас настоящая команда, в которой приятно находиться и тренироваться. Без тренировок, кстати, я вообще не могу. Даже когда приезжаю домой, бегаю. Это уже потребность организма. Недавно открыл для себя и ещё одну способность бега: он помогает мне очистить голову и успокоиться.
В этом году Никита Андрейковец закончил училище, но со спортом расставаться не намерен и планирует поступать в Мозырский государственный педагогический университет имени И. Шамякина на факультет физической культуры. Никита является членом юношеской национальной сборной команды по лёгкой атлетике, поэтому постоянно принимает участие в соревнованиях и, что самое главное, показывает достойный результат. Из последних достижений – серебро, завоёванное на Олимпийских днях молодёжи, которые недавно прошли в Гродно. Пробежав дистанцию 2000 метров с препятствиями за 6 минут 15.87 секунды, Никите до первого места не хватило всего 0,5 секунды.
– Ты стал вторым в этой дисциплине со всей республики, что является доказательством твоего высокого спортивного уровня. Интересно, что ты чувствовал во время финиша?
– Думаю, этот финиш останется в моей памяти как сам обидный, – с досадой признаётся юноша. – Но это была моя ошибка. Если честно, старт у меня сразу не задался. Где-то опоздал, поэтому потом нужно было навёрстывать. На финишном отрезке очень поздно начал ускоряться, хотя дышал сопернику прямо в спину. У него было преимущество, он шёл первым, а мне приходилось догонять. Казалось, вот ещё один шаг и ты догонишь, но это опасный обман. Успокаивает тот факт, что даже именитые спортсмены не всегда могут правильно рассчитать свои силы. Именно так упускаются медали на Чемпионатах мира и даже Олимпийских играх. Но, как говорится, после боя кулаками не машут.
– Говорят, что для спортсмена вторые и четвёртые места – самые обидные. Ты согласен?
– В моём случае, когда уступаешь победителю половину секунды, конечно, да. И когда до третьего места не хватает пару шагов, тоже обидно. Вот только в спорте нет места эмоциям, никто ещё слезами не вымолил медалей. В спорте есть результат и время.
– Но ведь спортсмены плачут, стоя на пьедестале.
– Это совсем другое – слёзы радости и удовлетворения от того, что ты наконец-то достиг того, о чём мечтал. Ведь спортсмен соревнуется не только ради себя, а ради целой страны: своей малой родины, родителей, друзей. И даже не дело в медали, а дело в тебе. Если честно, наверное, тоже заплакал бы в такой момент.
– А к какой мечте бежишь ты?
– Сначала я хотел бы попасть на Чемпионат Европы и выиграть его. Да, нужно много работать. Сравнивая результаты спорт-сменов моего возраста из других стран, понимаю, что мне есть к чему стремиться. И я готов стремиться. На наш стадион иногда приезжает олимпийская чемпионка, «белая молния» Юлия Нестеренко. Сейчас она кумир для миллионов мальчиков и девочек. А ведь она тоже когда-то бежала к своей мечте. И добежала. Главное – не останавливаться!

Анна
МЕЛЬНИК

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Ты уже видишь финишную черту, до которой остаётся всего несколько метров. Твои силы на пределе, но продолжаешь бороться. Ещё один
 
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