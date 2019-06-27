Смело идти к своей цели

Источник материала: Навiны Палесся



Малая родина главного специалиста районного комитета ОО «БРСМ», оператора ЭВМ, педагога Столинского аграрно-экономического колледжа Татьяны Дежурко – живописные берега Припяти, станция Припять.

Дело в том, что дедушка, бабушка, мама девушки – Людмила Аркадьевна, а теперь и старший брат Александр связали свою жизнь с железной дорогой. Ее детские воспоминания связаны с мчащимися вдаль поездами, следованием по станции очередного состава-путника и постоянно меняющимися лицами людей, которые куда-то спешат. Многие приезжали отдохнуть в этих прекрасных местах, другие любили рыбалку и отдавали предпочтение здешним краям. Все это привлекало маленькую голубоглазую светловолосую девочку, которая вслушивалась в каждую историю, узнавала о человеческих судьбах, питала в себя жизненные выводы взрослых.

Позже семья переехала в г. Столин. Татьяна училась в средней школе № 2 р. п. Речица. В школьные годы вступила в ряды общественного молодежного движения, старалась хорошо учиться, участвовала в олимпиадном движении, не раз представляла школу на районном уровне во время научно-практических конференций и других мероприятий.

Когда пришло время выбирать профессию, на семейном совете стоял вопрос о продолжении династии железнодорожников, но Татьянин выбор пал на Гомельский медицинский колледж но, увидев медицину изнутри, девушка поняла, что не хочет связывать свою жизнь с системой здравоохранения. Татьяна поступила в Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. В 2018 году закончила филологический факультет по специальности «Преподаватель русского языка и литературы. Специалист по компьютерной филологии». Теперь работает в Столинском аграрно-экономическом колледже оператором ЭВМ и педагогом дополнительного образования, ведет журналистский кружок.

Нынче у нее появилось вдвое больше работы. Она занимает должность главного специалиста РК ОО «БРСМ», входит в секретариат Молодежного парламента. Лидер БРСМ всячески помогает секретарю первички колледжа Олегу Корольчуку в проведении акций, конкурсов, мероприятий, в организации летней занятости молодежи. Татьяна Дежурко отмечает, что ей нравится этот ритм жизни, когда ты в постоянном движении: спешишь поздравить детей в социально-педагогическом центре, берешься «За дело!», выступаешь «За любимую Беларусь» и др.

– Для меня молодежь – это источник новых идей, – говорит Татьяна. – Общаясь с ними, самому хочется быть в центре событий, идти в первых рядах, быть примером для новых членов молодежной организации. Мне важно делать что-либо для того, чтобы разнообразить жизнь современных юношей и девушек, заинтересовать их полезной деятельностью, показать, что общественная работа, которая приносит пользу другим – это здорово.

В свободное время Татьяна Дежурко любит бегать и кататься на велосипеде. К числу ее увлечений относится также рукоделие: вышивка крестиком, вязание. Когда появляется вдохновение, сама пишет стихи, любит читать. Предпочтение отдает классической литературе. С интересом перечитывает произведения военной тематики. Может отдохнуть за просмотром доброго советского кино. В последнее время появилось пристрастие к кулинарии. Мечтает девушка отправиться в путешествие в Англию и Италию, посетить незабываемую Венецию, полюбоваться достопримечательностями самых красивых городов Европы.

Очень привязана Татьяна Александровна к своей малой родине. Там она отдыхает душой, поэтому мечтает, чтобы этот необычайно красивый край только процветал. Здесь должен развиваться экотуризм. Пусть люди видят, как нам повезло и в каком прекрасном уголке Полесья мы живем. Главное, чтобы мы не забывали про свои корни и продолжали традиции, заложенные нашими предками. Важно любить своих близких, ценить их поддержку. Для Татьяны таким надежным тылом является мама, старший брат Александр и младшая сестра Ольга, которая, кстати, учится в Столинском аграрно-экономическом колледже.

В преддверии праздника Татьяна желает молодежи быть здоровыми, энергичными, предприимчивыми, активными, инициативными, выступить с новым предложением, смело преодолевать любые трудности, придерживаться здорового образа жизни, интересоваться судьбой своего населенного пункта, своего района и смело смотреть в будущее.

Людмила

КАСПЕРОВИЧ

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