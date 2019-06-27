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26 июня в СПК «Федорский» на уборку зерновых в поле вышли первые комбайны

28.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

26 июня в СПК «Федорский» на уборку зерновых в поле вышли первые комбайны
В среду, 26 июня, в СПК «Федорский» на уборку зерновых в поле вышли первые комбайны. А что? Погода соответствующая, влажность зерна минимальная – сушить не придётся. Поле озимого ячменя площадью 50 гектаров осилили буквально за полдня.26 июня в СПК «Федорский» на уборку зерновых в поле вышли первые комбайны
– Решили не разрывать уборку поля на два дня и выпустили шесть комбайнов и шесть автомобилей на отвозке, – рассказал главный агроном СПК «Федорский» Владислав ДРАНЕЦ. – Ячмень – такая культура, которую нужно убирать только в жаркую знойную погоду. Чуть добавится влажности – и ячмень обязательно «взбодрится». Придётся сушить, а это дополнительные расходы.
Урожайность неплохая, но и не супер – около 40 центнеров с гектара. Всё зерно будет очищено от посторонних примесей и направится на наш комбикормовый завод на переработку.
Александр НИКИФОРЕНКО
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В среду, 26 июня, в СПК «Федорский» на уборку зерновых в поле вышли первые комбайны. А что? Погода соответствующая, влажность
 
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