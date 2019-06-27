Мы помним. Кого война крылом коснулась…

Источник материала: Навiны Палесся





Вручить юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» узнику концлагеря Бухенвальд Николаю Васильевичу Тропцу мы приехали утром.

Во дворе скромного домика – чистота и порядок. Аккуратные грядки, ухоженные деревья. Нас встречает доброжелательная супруга Николая Васильевича, которая охотно отвечает на наши вопросы.

Попутно рассказывает о микроинсульте мужа, который тот недавно перенёс. А порядок и грядки, оказывается, дело рук заботливого сына, который как раз уехал продавать вишни.

Знакомимся с виновником торжественного момента: пенсионер плохо ходит, но вниманию рад, улыбается нам. Морщинки на лице Николая Васильевича разглаживаются, и я вижу, какие у него чистые и красивые глаза.

Юбилейную медаль вручают представитель военного комиссариата Столинского района Сергей Потрубейко и начальник Столинской РОС ДОСААФ Игорь Велесницкий.





Юбилейную медаль узнице Павлине Алексеевне Нестерович, которой в июле исполнится 80 лет, вручает заместитель начальника Столинского РОСК Виталий КОЛБ. Павлина Алексеевна тоже доброжелательно встречает нас – приглашает в квартиру. На вопрос, нужна ли какая-то помощь, отвечает:

– Нет, помощь мне не нужна – я получаю прекрасную пенсию, я много работала. Даже внучкам иногда помогаю…

На выходе желаем пенсионерке крепкого здоровья, а она нам – мира.

Самое ценное пожелание по меркам всех, кого коснулась своим чёрным крылом война…

Лилия ГУЩА

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