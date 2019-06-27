ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мы помним. Кого война крылом коснулась…

28.06.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны Палесся

Мы помним. Кого война крылом коснулась…

Сергей Потрубейко и Игорь Велесницкий вручают юбилейную медаль Николаю Васильевичу Тропцу

Вручить юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» узнику концлагеря Бухенвальд Николаю Васильевичу Тропцу мы приехали утром.
Во дворе скромного домика – чистота и порядок. Аккуратные грядки, ухоженные деревья. Нас встречает доброжелательная супруга Николая Васильевича, которая охотно отвечает на наши вопросы.
Попутно рассказывает о микроинсульте мужа, который тот недавно перенёс. А порядок и грядки, оказывается, дело рук заботливого сына, который как раз уехал продавать вишни.
Знакомимся с виновником торжественного момента: пенсионер плохо ходит, но вниманию рад, улыбается нам. Морщинки на лице Николая Васильевича разглаживаются, и я вижу, какие у него чистые и красивые глаза.
Юбилейную медаль вручают представитель военного комиссариата Столинского района Сергей Потрубейко и начальник Столинской РОС ДОСААФ Игорь Велесницкий.

Мы помним. Кого война крылом коснулась…

Виталий Колб у Павлины Алексеевны Нестерович

Юбилейную медаль узнице Павлине Алексеевне Нестерович, которой в июле исполнится 80 лет, вручает заместитель начальника Столинского РОСК Виталий КОЛБ. Павлина Алексеевна тоже доброжелательно встречает нас – приглашает в квартиру. На вопрос, нужна ли какая-то помощь, отвечает:
– Нет, помощь мне не нужна – я получаю прекрасную пенсию, я много работала. Даже внучкам иногда помогаю…
На выходе желаем пенсионерке крепкого здоровья, а она нам – мира.
Самое ценное пожелание по меркам всех, кого коснулась своим чёрным крылом война…
Лилия ГУЩА
Фото
автора

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вручить юбилейную медаль «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» узнику концлагеря Бухенвальд Николаю Васильевичу Тропцу мы приехали...
 
Новости дня
Новости общества
 
Депутаты приняли законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Герой працы
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика