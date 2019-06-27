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В Несвижском колледже пройдут мероприятия, посвященные Дню Независимости

28.06.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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3 июля учащиеся и преподаватели Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа примут участие в торжественном шествии по улицам города, церемонии возложения цветов и в праздничном концерте. 5 июля в рамках акции «Беларусь помнит» в колледже можно будет посетить интерактивную площадку «Напиши письмо солдату». На ней будут представлены инсталляции событий военных лет, пройдут флеш-акции «Голубь мира» и «Напиши письмо солдату (ветерану)», будут звучать песни военных лет в исполнении народного инструментального ансамбля «Нясвіжскія лыжкары». Перед собравшимися выступят танцевальные коллективы «Сюжет» и «Толока», а также участники вокальной студии «Шанс».


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3 июля учащиеся и преподаватели Несвижского государственного колледжа имени Якуба Коласа примут участие в торжественном шествии по улицам города, церемонии...
 
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