Издания к II Европейским играм презентованы в Минске

Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Издания, посвященные II Европейским играм, презентованы в Минске. Такая информация размещена на сайте Министерства информации, сообщает БЕЛТА.

Издательство "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки" провело презентацию книг "Спорт высшей пробы" и "Спорт вышэйшых дасягненняў", посвященных II Европейским играм. Издания рассказывают об истории олимпийского движения в целом и Европейских играх в частности, об участии белорусских спортсменов в первом европейском спортивном форуме и белорусских спортивных объектах мирового уровня.

Книги созданы вместе с фондом "Дирекция II Европейских игр" и выпущены на белорусском и английском языках. Как отметил директор издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" Владимир Андриевич, издания предназначены для спортсменов, журналистов и для тех, кто впервые приезжает в Беларусь.

Также выпущены другие тематические издания, посвященные II Европейским играм - календари, путеводитель по Минску, туристическая карта белорусской столицы. В путеводителе содержится информация о спортивном форуме, о Беларуси в целом, о достопримечательностях, памятных местах, транспортном сообщении, объектах культурного наследия столицы. Приводятся данные о минских отелях, популярных местах для шопинга. В справочнике есть QR-коды, с помощью которых можно сразу зайти на сайты объектов. Более 10 тыс. экземпляров этой книги отправлено в дипломатические представительства Беларуси за рубежом.

Ранее издательство выпустило книги "Беларусь спортивная" и "Беларусь Олимпийская".

В рамках республиканской акции "Культурны маршрут "Мая Беларусь: сучасныя пісьменнікі - дзецям" состоялась презентация книг Ирины Токаревой "Приключения мячей", "Спортивный городок" из серии "Асветик-спортсмен". Эта серия книг, вышедшая в издательстве "Народная асвета", тоже приурочена к II Европейским играм.

Мероприятие прошло в столичном магазине "Дружба" ОАО "Белкнига". На презентации присутствовали учащиеся минской гимназии №36. Они узнали много нового о спортивных соревнованиях, играх, спортсменах, о спортивной жизни страны, приняли участие в викторине и получили призы.-0-