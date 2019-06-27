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Законопроект об амнистии принят парламентом

28.06.2019 10:31 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Депутаты приняли предложенный МВД законопроект об амнистии. Как рассказал министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев,  амнистия коснется 6000 заключенных.

Палата представителей приняла сегодня на заседании в первом и втором чтениях законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Как заявил, представляя документ депутатам глава МВД Юрий Караев, «государство не только карает, но и дает возможность исправившимся осужденным досрочно освободиться от отбывания наказания», пишет БЕЛТА.

Караев также отметил, что срок исполнения законопроекта составит 9 месяцев, на два меньше отбывать наказание будут несовершеннолетние, на год меньше - лица, совершившим преступления, предусмотренные ч.1, 2 и 3 ст.328. В целом амнистия коснется только заключенных, имеющих положительные характеристики и возместивших ущерб.

При этом коррупционеры на сокращение срока рассчитывать не смогут (речь про преступления, перечень которых указан в декрете от 10 мая 2019 года №3). Равно как и те заключенные, которые уже подпадали под амнистию, но вновь совершили преступления, а также те, кто злостно нарушает установленный порядок отбывания наказания, особо опасные рецидивисты, заключенные, совершившие преступления против жизни и здоровья человека, половой неприкосновенности, связанные с незаконным оборотом наркотиков, совершенные организованной группой.

По словам министра, из мест лишения свободы предполагается освободить 2035 осужденных (из них 45 несовершеннолетних), из исправительных учреждений открытого типа - 685, а также 3242 осужденных, состоящих на учетах в уголовно-исполнительных инспекциях. Всего - порядка шести тысяч человек.

Министр Караев также отметил, что ухудшения криминогенной обстановки в стране амнистия не принесет, так как на свободу выпустят преступников, совершивших преступления, которые не представляют большой общественной опасности или относятся к категории менее тяжких. 

Напомним, что ранее законопроект об амнистии был одобрен Александром Луашенко, после чего документ был направлен на рассмотрение в парламент. Лукашенко поручил разработать законопроект об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 25 февраля на встрече президента с председателем Верховного суда Валентином Сукало. 
 
Предыдущая масштабная амнистия была проведена в Беларуси в 2015 году и была приурочена к 70-летию победы в ВОВ. Тогда предполагалось, что на волю выйдет более восьми тысяч заключенных.
 
 
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Депутаты приняли предложенный МВД законопроект об амнистии. Как рассказал министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев,  амнистия коснется 6000 заключенных.
 
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