Фотоловушки помогли лесхозам выявить в январе-мае более 290 нарушителей

Источник материала: БелТА

Фото из архива

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За январь-май 2019 года лесхозы Беларуси с помощью фотоловушек выявили 291 нарушителя. Об этом сообщил сегодня журналистам первый замминистра лесного хозяйства Валентин Шатравко во время пресс-конференции "О наведении порядка в лесном фонде и правилах сбора ягод и грибов" в пресс-центре БЕЛТА.

Камеры фотофиксации начали использоваться в системе Минлесхоза с 2015 года. Сейчас их насчитывается уже 637. За прошлый год они помогли лесхозам выявить и привлечь к административной ответственности 466 нарушителей, что в 1,6 раза больше, чем за 2017 год, отметил первый замминистра. За 5 месяцев текущего года с помощью фотоловушек выявлен 291 нарушитель.

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