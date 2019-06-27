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В Мозыре сломанная ветром ветка придавила 12-летнего мальчика, он в реанимации

28.06.2019 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Мозыре сломанная ветром ветка дерева упала на 12-летнего мальчика и придавила его. Ребенок в тяжелом состояни в реанимации.


Инцидент произошел 27 июня в 16.40 в парке у фонтана. Снимок с места происшествия опубликовало сообщество «Мозырь Online».

Сообщается, что мальчик с предварительным диагнозом «тяжелая открытая черепно-мозговая травма» был доставлен в реанимацию.

 
 
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