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В Мозыре сломанная ветром ветка придавила 12-летнего мальчика, он в реанимации
28.06.2019 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Мозыре сломанная ветром ветка дерева упала на 12-летнего мальчика и придавила его. Ребенок в тяжелом состояни в реанимации.
Инцидент произошел 27 июня в 16.40 в парке у фонтана. Снимок с места происшествия
Сообщается, что мальчик с предварительным диагнозом «тяжелая открытая черепно-мозговая травма» был доставлен в реанимацию.
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Инцидент произошел 27 июня в 16.40 в парке у фонтана.
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