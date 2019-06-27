В Мозыре сломанная ветром ветка придавила 12-летнего мальчика, он в реанимации

Источник материала: Tut.by

В Мозыре сломанная ветром ветка дерева упала на 12-летнего мальчика и придавила его. Ребенок в тяжелом состояни в реанимации.





Инцидент произошел 27 июня в 16.40 в парке у фонтана. Снимок с места происшествия опубликовало сообщество «Мозырь Online».

Сообщается, что мальчик с предварительным диагнозом «тяжелая открытая черепно-мозговая травма» был доставлен в реанимацию.