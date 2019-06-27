В Минске появился билборд о пороках коррупционеров

Источник материала: Tut.by

Рядом с велозаводом на Партизанском проспекте в Минске появился необычный билборд с социальной рекламой. На нем в виде кроссворда перечислены пороки коррупционера.





На борде указаны такие пороки коррупционера: подкуп, продажность, воровство, преступление, злоупотребление, причастность, ценности, имущество и взятка. На изображении написано, что этот билборд Генеральной прокураторы, созданный для Международного молодежного конкурса «Вместе против коррупции!». Автор работы: Виталий Коробко.



