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В Минске появился билборд о пороках коррупционеров
28.06.2019 11:29 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Рядом с велозаводом на Партизанском проспекте в Минске появился необычный билборд с социальной рекламой. На нем в виде кроссворда перечислены пороки коррупционера.
На борде указаны такие пороки коррупционера: подкуп, продажность, воровство, преступление, злоупотребление, причастность, ценности, имущество и взятка. На изображении написано, что этот билборд Генеральной прокураторы, созданный для Международного молодежного конкурса «Вместе против коррупции!». Автор работы: Виталий Коробко.
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Рядом с велозаводом на Партизанском проспекте в Минске появился необычный билборд с социальной рекламой.
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