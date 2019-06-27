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Житель Пинска с ножом встретил милицию и стал фигурантом уголовного дела
28.06.2019 11:27 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Конфликт с милицией обернулся для 43-летнего жителя Пинска уголовным делом. Он сам их вызвал домой, заявив, что теща украла деньги. Разговор с участковыми не сложился, в какой-то момент мужчина взял нож. Подробности
43-летний житель Пинска заявил, что теща украла у него деньги. На место выехали двое участковых, но открыть им дверь заявитель категорически отказывался, он был пьян. Начался словесный конфликт.
Когда наконец дверь открылась, то мужчина вышел на одного милиционера с ножом и стал высказывать угрозы. Напарник не растерялся и выбил оружие из рук дебошира, после чего скрутил его.
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по факту угрозы и применения насилия в адрес сотрудника милиции по ст. 364 Уголовного кодекса. За такое грозит от 3 месяцев ареста до 6 лет лишения свободы.
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