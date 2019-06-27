Житель Пинска с ножом встретил милицию и стал фигурантом уголовного дела

Источник материала: Tut.by

Конфликт с милицией обернулся для 43-летнего жителя Пинска уголовным делом. Он сам их вызвал домой, заявив, что теща украла деньги. Разговор с участковыми не сложился, в какой-то момент мужчина взял нож. Подробности сообщает милиция Брестской области.





43-летний житель Пинска заявил, что теща украла у него деньги. На место выехали двое участковых, но открыть им дверь заявитель категорически отказывался, он был пьян. Начался словесный конфликт.

Когда наконец дверь открылась, то мужчина вышел на одного милиционера с ножом и стал высказывать угрозы. Напарник не растерялся и выбил оружие из рук дебошира, после чего скрутил его.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по факту угрозы и применения насилия в адрес сотрудника милиции по ст. 364 Уголовного кодекса. За такое грозит от 3 месяцев ареста до 6 лет лишения свободы.