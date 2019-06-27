|
В метро и на железнодорожном вокзале Минска теперь можно делать фото на память
28.06.2019 12:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В метро и на железнодорожном вокзале Минска разрешили делать фото для личного пользования. TUT.BY это подтвердили транспортники.
Если пассажир раньше пытался сфотографировать поезд или оформление станций метро, его по громкой связи просили прекратить съемку. Теперь минчанам и туристам разрешили делать фото.
— Фотографировать на платформе в личных целях можно. Против снимков на память мы ничего не имеем, — сообщил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб. — Главное — соблюдать правила безопасности. Например, нельзя снимать со вспышкой, особенно направлять фотоаппарат в сторону машиниста, а также фотографировать на эскалаторе во время движения — в целях безопасности. Нельзя делать фото, используя громоздкие приспособления — штативы, большие объективы, большие камеры. Кроме того, важно не создавать неудобств другим пассажирам — не препятствовать их движению, не вторгаться в личное пространство, не фотографировать людей, если они этого не хотят.
Пресс-секретарь столичной подземки напомнил, что профессиональную фото- и видеосъемку по-прежнему нужно согласовывать с руководством метрополитена (например, сотрудникам СМИ, представителям организаций, которые производят рекламную продукцию).
Запрет на фотосъемку в Минском метро действовал долгие годы. В 2016 году представители метрополитена рассказывали журналистам, что
Вести любительскую съемку теперь можно и на вокзале станции «Минск-Пассажирский».
— В местах, доступных для всех, вы можете делать фото для личного пользования, на память. Но нужно соблюдать технику безопасности: например, не делать снимки на путях. Важно помнить, что если фотосъемка будет мешать другим пассажирам, нарушать чье-то личное пространство, то мы вправе попросить человека не снимать, — рассказали в администрации вокзала. — Если же вы представляете юридическое лицо и хотите фотографировать, а потом как-то использовать материал, то есть специальная процедура по согласованию.
Запрещено фотографировать на вокзале в зонах ограниченного доступа, куда обычный пассажир попасть не может.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эту информацию TUT.BY подтвердили сами транспортники
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)