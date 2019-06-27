В метро и на железнодорожном вокзале Минска теперь можно делать фото на память

Источник материала: Tut.by

В метро и на железнодорожном вокзале Минска разрешили делать фото для личного пользования. TUT.BY это подтвердили транспортники.



Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Если пассажир раньше пытался сфотографировать поезд или оформление станций метро, его по громкой связи просили прекратить съемку. Теперь минчанам и туристам разрешили делать фото.

— Фотографировать на платформе в личных целях можно. Против снимков на память мы ничего не имеем, — сообщил пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб. — Главное — соблюдать правила безопасности. Например, нельзя снимать со вспышкой, особенно направлять фотоаппарат в сторону машиниста, а также фотографировать на эскалаторе во время движения — в целях безопасности. Нельзя делать фото, используя громоздкие приспособления — штативы, большие объективы, большие камеры. Кроме того, важно не создавать неудобств другим пассажирам — не препятствовать их движению, не вторгаться в личное пространство, не фотографировать людей, если они этого не хотят.

Пресс-секретарь столичной подземки напомнил, что профессиональную фото- и видеосъемку по-прежнему нужно согласовывать с руководством метрополитена (например, сотрудникам СМИ, представителям организаций, которые производят рекламную продукцию).

Запрет на фотосъемку в Минском метро действовал долгие годы. В 2016 году представители метрополитена рассказывали журналистам, что не собираются его отменять .

Вести любительскую съемку теперь можно и на вокзале станции «Минск-Пассажирский».

— В местах, доступных для всех, вы можете делать фото для личного пользования, на память. Но нужно соблюдать технику безопасности: например, не делать снимки на путях. Важно помнить, что если фотосъемка будет мешать другим пассажирам, нарушать чье-то личное пространство, то мы вправе попросить человека не снимать, — рассказали в администрации вокзала. — Если же вы представляете юридическое лицо и хотите фотографировать, а потом как-то использовать материал, то есть специальная процедура по согласованию.

Запрещено фотографировать на вокзале в зонах ограниченного доступа, куда обычный пассажир попасть не может.