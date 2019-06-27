|
Порывистый ветер и до +25°С ожидается в Беларуси 29 июня
28.06.2019 12:15 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и до 25 градусов тепла ожидается в Беларуси 29 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В субботу ночью будет переменная облачность, днем - облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по востоку пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, днем в отдельных районах порывы достигнут 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 8 до 14 градусов тепла, днем будет 17-23 выше нуля, по юго-западу - до плюс 25 градусов.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и до 25 градусов тепла ожидается в Беларуси 29 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)