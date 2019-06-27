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Порывистый ветер и до +25°С ожидается в Беларуси 29 июня

28.06.2019 12:15 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Порывистый ветер и до +25°С ожидается в Беларуси 29 июня
Фото из архива

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и до 25 градусов тепла ожидается в Беларуси 29 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу ночью будет переменная облачность, днем - облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по востоку пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, днем в отдельных районах порывы достигнут 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 8 до 14 градусов тепла, днем будет 17-23 выше нуля, по юго-западу - до плюс 25 градусов.-0-

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Теги: Минск
 
 
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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порывистый ветер и до 25 градусов тепла ожидается в Беларуси 29 июня, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии,...
 
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