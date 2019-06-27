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Поправки об одной отсрочке от призыва для получения образования прошли второе чтение

28.06.2019 12:25 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей приняла сегодня во втором чтении поправки в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства. Законопроект предусматривает, что отсрочку от призыва для продолжения образования в Беларуси будут предоставлять только один раз, передает корреспондент БЕЛТА.

Законопроект предусматривает, что отсрочку от призыва для продолжения образования в Беларуси будут предоставлять только один раз. Никто не ограничивает потенциальных призывников в праве поступать в средние специальные и высшие учебные заведения. Законопроектом предусмотрено: если отсрочкой студент уже воспользовался, то на время службы в Вооруженных Силах ему будет предоставляться академический отпуск.

Все отсрочки, которые были предоставлены до вступления в силу законопроекта, будут действовать. Отменять их никто не планирует.

Кроме того, проектом предусмотрено, что тех, кто уклонился от армии, не будут принимать на государственную службу, а также в органы внутренних дел, МЧС, СК, ГКСЭ и так далее. Такое ограничение не коснется тех, кто не призывался по состоянию здоровья, имел отсрочку или был освобожден от призыва, а также тех, кто, не дожидаясь призыва, поступил на службу по контракту в силовые структуры.

Законопроект предоставляет право районной (городской) призывной комиссии и военным комиссарам принимать решение о признании граждан не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных оснований. В случае с комиссиями речь идет о молодых людях до 27 лет, которые не состоят в запасе, уклоняются от призыва, службы в резерве, не исполняют свои обязанности по воинскому учету. Военные комиссары такие решения будут принимать в отношении зачисленных в запас, если они до достижения 27-летнего возраста уклоняются от призыва или не исполняют свои обязанности по воинскому учету.

В соответствии с проектом закона планируется введение временного ограничения на выезд из Беларуси для граждан, не являющихся на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве или не исполняющих обязанности по воинскому учету, когда они не сообщают в военкоматы сведения об изменении места жительства или месте пребывания. Из-за этого невозможно оповестить их в срок призыва.

Авторы законопроекта предлагают также освобождать тех, кто добровольно поступил на военную службу по контракту и прослужил не менее срока обязательной работы, от возмещения в бюджет средств, затраченных на их подготовку.

Принятие поправок позволит повысить уровень укомплектованности ВС и других войск призывными ресурсами, будет способствовать повышению престижа государственной службы, службы в силовом блоке.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палата представителей приняла сегодня во втором чтении поправки в законы по вопросам эффективного функционирования военной...
 
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