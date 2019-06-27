Кто заказывал жару? В воскресенье она вернется, но ненадолго

Источник материала: Tut.by

Циклон, который принес в Беларусь дожди, сильный порывистый ветер и прохладу, ушел в центральные районы России. Уже в ближайшие сутки его влияние на погоду в Беларуси ослабеет: ветер постепенно стихнет, температура начнет повышаться, и в воскресенье вновь вернется летнее тепло. В понедельник будет жарко, а затем жара пойдет на спад и в середине недели вновь похолодает. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

29 июня, в субботу, преимущественно без осадков, лишь днем местами по востоку страны пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах сохранится порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +8…+14°С, максимальная днем +17…+23°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +25°С.

В воскресенье, 30 июня, преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах по востоку Беларуси возможны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью составит +9…+16°С, максимальная температура днем в основном +20…+26°С, по западу страны воздух прогреется до +27… +32°С.

1 июля, в понедельник, ожидается жаркая погода, ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах Беларуси возможны кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха минимальная ночью составит +14…+21°С, максимальная температура днем достигнет +27…+34°С.

Во вторник, 2 июля, местами по стране пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха минимальная ночью составит +10…+17°С, по югу страны +18.+19°С, максимальная температура днем +20…+27°С.

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