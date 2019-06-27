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«Запрещено выходить из дома, пользоваться интернетом». Главу Солигорского района отпустили под домашний арест

28.06.2019 12:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Олег Поскробко был задержан 17 июня по подозрению в лоббировании и незаконном вознаграждение в 2000 евро. Глава Солигорского райисполкома провел в ИВС на Окретина трое суток, после чего к нему была мера пресечения в виде домашнего ареста.


Олег Поскробко. Фото: пресс-служба Солигорского районного исполнительного комитета

— Он уже неделю под домашним арестом. Ему (Олегу Поскробко — Прим. TUT.BY) запрещено выходить из дома, пользоваться телефоном, интернетом, принимать гостей, — рассказывают TUT.BY в окружении главы Солигорского района.

Олег Поскробко был задержан 17 июня. Как сообщала «Наша Ніва» со ссылкой на источники, это произошло в здании Минского облисполкома, когда чиновник приехал в столицу в командировку.

Позже Вероника Посметьева, старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД, рассказала, что Олега Поскробко задержали по подозрению в лоббировании интересов иностранной компании во время его работы первым заместителем министра ЖКХ.

«Несколько лет, занимая должность первого заместителя министра ЖКХ, из корыстной и личной заинтересованности неоднократно превышал служебные полномочия и получал от представителя данной коммерческой структуры незаконные денежные вознаграждения. Их размер составил 2 тысячи евро», — уточнила Вероника Посметьева.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 426 (Превышение власти или служебных полномочий). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

 
 
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Олег Поскробко был задержан 17июня по подозрению в лоббировании и незаконном вознаграждение в 2000 евро. Глава Солигорского райисполкома провел в ИВС на Окретина...
 
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