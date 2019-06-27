Депутаты во втором чтении проголосовали за «закон об отсрочках». Против - 9 человек

Источник материала: Tut.by

Депутаты во втором чтении проголосовали за законопроект «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках». Когда он вступит в силу, отсрочка для получения образования будет даваться лишь один раз.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Перед голосованием во втором чтении выступила лишь один депутат — Анна Канопацкая.

Она обратила внимание на негативную реакцию общества на проект и попросила принять взвешенное решение. «За» проголосовало 85 депутатов, «против» — 9. По сравнению с первым чтением противников законопроекта стало больше. Тогда «за» голосовало 87 депутатов, против 6.

Основные нововведения законопроекта:

Отсрочка для получения образования будет даваться лишь раз . После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой.

. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, если он отучился в ссузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в вуз. Если после школы парень отучился в вузе, то отслужить придется перед магистратурой. Призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований» . Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, в органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу.

. Таковыми будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва. Сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки». С такой отметкой не возьмут в МВД, МЧС, Государственный комитет судебных экспертиз, в органы финансовых расследований КГК, СК, а также на госслужбу. Тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву», запретят выезд за границу . Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить.

. Сейчас молодого человека должны признать уклонистом (а это определенная процедура, возбуждение уголовного дела и пр.) и только потом выезд могут запретить. Тех, кто после учебы пойдет в армию по контракту, освободят от распределения. При этом деньги за образование они возвращать не будут.

По словам министра обороны Андрея Равкова , законопроект позволит временно ограничивать право на выезд из страны не только тем призывникам, которые не являются по повестке в военкомат, но и тем, кто, нарушая обязанности по воинскому учету, не сообщает в военкомат сведения об изменении места жительства или своего пребывания, в связи с чем становится невозможным их оповещение в срок в ходе призыва.

— Если его не нашли, не вручили ему повестку, или он сменил место жительства и не оповестил об этом комиссариат, он считается человеком, который уклоняется от призыва, и тогда его данные вносят в базу, и он имеет временное ограничение на выезд, — объяснил Андрей Равков процедуру.

При этом депутат Игорь Мартынов говорит , что призывник «надлежаще оповещен», когда повестка вручена лично в руки.