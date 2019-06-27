После истории с отравлением школьницы в Гродно следователи провели беседу с газовщиками

Источник материала: Tut.by

26 июня на предприятии «Гроднооблгаз» прошла встреча газовщиков и главного следователя области по поводу гибели 12-летней девочки от угарного газа в феврале 2018-го. Напомним, за это сейчас судят контролера печного хозяйства, но были также выявлены нарушения в работе предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.



Фото: пресс-служба Следственного комитета

12-летняя девочка Гродно из-за отравления угарным газом утонула в ванне шестиклассница">отравилась угарным газом и, потеряв сознание, утонула в ванной 19 февраля 2018-го. Специалисты сделали вывод, что все случилось из-за недостаточной тяги в вентиляции и дымоходе газового водонагревателя, который установлен в ванной. Сами жители дома жаловались , что после проведенного 10 лет назад капремонта у них временами случались проблемы с тягой.

Обвиняемым по делу стал 29-летний контролер печного хозяйства от Гродненского областного комбината противопожарных работ, его судят по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи выяснили, что за месяц до трагедии он в ходе проверки квартиры заметил неисправности, но не устранил их и не сообщил об этом в обслуживающие организации. Свою вину он признал частично.

Были выявлены и нарушения в работе упомянутого комбината противопожарных работ, а также унитарного предприятия «Гроднооблгаз» и УЖРЭП Ленинского района Гродно.



Дом, где в феврале 2018-го погибла школьница. Фото: Комягина Ольга, TUT.BY

26 июня в «Гроднооблгазе» прошла встреча газовщиков с главным следователем области Андреем Явлашем.

Следователь напомнил, что ранее отравления граждан угарным газом случались в Столбцах (женщина с тремя детьми попала в больницу из дома), Борисове (погибли шесть человек в двух квартирах), Слуцке (погибли две работницы кафе на кухне) и Полоцке. Не единичны факты проверок и расследований по аналогичным случаям в Гродненской области.

«Относительно произошедшего трагического случая представитель ведомства довел конкретные нарушения, допущенные слесарем и мастером по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования в части выдачи, учета и последующего контроля за устранением выявленных ими недостатков по замене газового оборудования», — сообщили в пресс-службе СК.

К тому же от «Гродногаза», «Гроднооблгаза» и «Белтопгаза» потребовали исправить недочеты в локальных нормативных актах касательно контроля за исполнением вынесенных актов-предписаний.

Андрей Явлаш сообщил, что в марте 2019-го произошел еще один случай: отравилась 14-летняя девочка. К счастью, ее удалось спасти и угрозы жизни нет. Но проверка показала, что причиной ЧП стала совокупность факторов, в том числе нарушение правил установки газового отопительного оборудования — со стороны собственника домовладения, а также несвоевременное принятие мер по устранению нарушений в эксплуатации оборудования — со стороны сервисного центра.

Представители филиала № 1 общества «Лидатермотехника» и предприятия «Гродногаз» отчитались о том, как исправлены недостатки.