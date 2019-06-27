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После истории с отравлением школьницы в Гродно следователи провели беседу с газовщиками
28.06.2019 12:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
26 июня на предприятии «Гроднооблгаз» прошла встреча газовщиков и главного следователя области по поводу гибели 12-летней девочки от угарного газа в феврале 2018-го. Напомним, за это сейчас судят контролера печного хозяйства, но были также выявлены нарушения в работе предприятий. Об этом
12-летняя девочка Гродно из-за отравления угарным газом утонула в ванне шестиклассница">отравилась угарным газом и, потеряв сознание, утонула в ванной 19 февраля 2018-го. Специалисты сделали вывод, что все случилось из-за недостаточной тяги в вентиляции и дымоходе газового водонагревателя, который установлен в ванной. Сами жители дома
Обвиняемым по делу стал 29-летний контролер печного хозяйства от Гродненского областного комбината противопожарных работ, его
Были выявлены и нарушения в работе упомянутого комбината противопожарных работ, а также унитарного предприятия «Гроднооблгаз» и УЖРЭП Ленинского района Гродно.
26 июня в «Гроднооблгазе» прошла встреча газовщиков с главным следователем области Андреем Явлашем.
Следователь напомнил, что ранее отравления граждан угарным газом случались в
«Относительно произошедшего трагического случая представитель ведомства довел конкретные нарушения, допущенные слесарем и мастером по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования в части выдачи, учета и последующего контроля за устранением выявленных ими недостатков по замене газового оборудования», — сообщили в пресс-службе СК.
К тому же от «Гродногаза», «Гроднооблгаза» и «Белтопгаза» потребовали исправить недочеты в локальных нормативных актах касательно контроля за исполнением вынесенных актов-предписаний.
Андрей Явлаш сообщил, что в марте 2019-го произошел еще один случай: отравилась 14-летняя девочка. К счастью, ее удалось спасти и угрозы жизни нет. Но проверка показала, что причиной ЧП стала совокупность факторов, в том числе нарушение правил установки газового отопительного оборудования — со стороны собственника домовладения, а также несвоевременное принятие мер по устранению нарушений в эксплуатации оборудования — со стороны сервисного центра.
Представители филиала № 1 общества «Лидатермотехника» и предприятия «Гродногаз» отчитались о том, как исправлены недостатки.
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26 июня на предприятии «Гроднооблгаз» прошла встреча газовщиков и главного следователя области.
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