ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рапота: Беларусь вложила душу в организацию II Европейских игр

28.06.2019 12:48 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Рапота: Беларусь вложила душу в организацию II Европейских игр
Григорий Рапота. Фото из архива

28 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота считает, что II Европейские игры организованы в Минске на самом высоком уровне. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

"У II Европейских игр блестящая организация, - сказал Григорий Рапота. - Я был на открытии и убедился в том, что действительно Республика Беларусь вложила душу в то, чтобы эти игры состоялись на высоком мировом уровне. А какие результаты будут окончательные - это от спортсменов зависит, не от организаторов. Я думаю, что для спортсменов созданы все необходимые условия".

Госсекретарь Союзного государства планирует присутствовать 30 июня на церемонии закрытия II Европейских игр.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота считает, что II Европейские игры организованы в Минске на самом высоком...
 
Новости дня
Новости общества
 
После истории с отравлением школьницы в Гродно следователи провели беседу с газовщиками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика