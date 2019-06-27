|
Рапота: Беларусь вложила душу в организацию II Европейских игр
28.06.2019 12:48 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Григорий Рапота. Фото из архива
28 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота считает, что II Европейские игры организованы в Минске на самом высоком уровне. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.
"У II Европейских игр блестящая организация, - сказал Григорий Рапота. - Я был на открытии и убедился в том, что действительно Республика Беларусь вложила душу в то, чтобы эти игры состоялись на высоком мировом уровне. А какие результаты будут окончательные - это от спортсменов зависит, не от организаторов. Я думаю, что для спортсменов созданы все необходимые условия".
Госсекретарь Союзного государства планирует присутствовать 30 июня на церемонии закрытия II Европейских игр.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота считает, что II Европейские игры организованы в Минске на самом высоком...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)